Yoklama kaçağı Nedir? Yoklama kaçağı olan kişiler bedelli askerlikten hangi koşullarda faydalanabilir?

Yoklama kaçağının ne olduğu merak edilmektedir. Yoklama kaçağı, askerlik dönemine gelmiş erkeklerin yoklamada yer almadıklarını ve buna dair yazılı bir mazeret sunmamış olduklarını ifade eder. Yoklama esnasında, askerlik şubesine gelmeyen ya da yurtdışındaki temsilciliklere gelmeyen ve aynı zamanda neden gelmediklerini belirtmeyen kişiler, yoklama kaçağı sayılmaktadır.

Bu kişiler, askerlik görevlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına bildirilirler. Ayrıca askerlik şubelerine de mahallin en büyük mülki amirine bildirilmesi zorunludur. Yoklama kaçakları, yakalandıkları zaman koruma altına alınırlar. En fazla 24 saat içinde en yakında bulunan askerlik şubesine teslim edilirler. Şubeye getirilen yoklama kaçakları, askerlik şubesi tarafından teslim alınamazlar. Bu sebeple kolluk kuvvetlerince tutulan tutanağa göre bir an önce serbest kalırlar.

Yoklama kaçaklarına para cezası

2021 senesinde yoklama kaçağı olan kişilerin gün olarak ödemeleri gereken para cezası kanunla belirtilmiştir. Kanun gereğince:

Yoklama kaçakları ve saklılar için yoklama kaçağı sayıldığı tarihten,

Bakayalar için bakaya kaldıkları tarihten,

Geç iltihak bakayaları için kendilerine tanınan yol süresinin bitiminden,

Yedeklerden çağrılanlar için birlikte işleme tabi olanların en son gönderilme tarihinden.

Yoklama kaçağı bedelli yapılabilir mi?

Yukarda belirtilmiş tarih itibariyle kaçak kalınan gün sayısı kadar idari para cezasını yoklama kaçakları ödemek zorundadır. Bu kişilerin, teslimiyetleri durumunda her gün karşılığı olarak 5 TL, yakalanan kişiler ise 10 TL karşılığında ceza alırlar. Bu cezaların tebliğinden itibaren en fazla 1 ay süre içinde ödeme yapılması gereklidir.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerliğin şartları açıklanmıştır. Bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 TL 64 kuruştur. Belirtilen şartlara uyuluyor ise yoklama kaçakları da bedelli askerlik yapabilmektedir. Belirtilen maddeler şu şekildedir:

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı yoktur.

2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliğini ertelemiş olan kişilerden (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içinde başvuru işlemlerini bitirmiş olan kişiler bedelli askerlikten faydalanabilmektedir.

Bedelli askerliğe başvuru yapacak olan yükümlüler, yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmalı ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içinde 31 Aralık 2021 saat 18.00’i geçirmemek koşuluyla bedeli ödemeleri şarttır.

Yoklama kaçağı ve bakaya arasındaki farklar nelerdir?

Yoklama kaçağı, askerlik döneminde tecil ettirmeyen kişilerin yoklamaya dahil olması gerekir. Fakat bu kişi yoklamaya dahil olmazsa yoklama kaçağı sayılır. Askerlik dönemine geldiği halde yoklama yapan fakat birliğe teslim olmayan kişiler bakaya kalmaktadır.

Yoklama kaçağı ne zaman askere gitmektedir?

Bu durumda olan kişiler yakalanma durumunda vakit kaybı yaşanmadan en geç 24 saat içinde birliğe teslim edilir.

Şu anda yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız

Bu kişiler, e-devlet sistemi üzerinde Şu Anda Yoklama Kaçağı Olarak Aranmaktasınız uyarısını görürler. Bu duruma düşmemek için kesinlikle tecil ettirmeli ve e-devlet sistemi üzerinden bildirmelisiniz.