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Yoklama kaçağı nedir, ne zaman askere gider?

Yoklama kaçağı olarak gözüken vatandaş askere ne zaman gider? Yoklama Kaçağı nedir? Askerlik yaşı gelmiş kişiler yoklama kaçağı gözükmemek için ne yapmalı? 2021 Asker erteleme hakkı ne zaman sona eriyor?

02 Şubat 2021 Salı 17:44
Yoklama kaçağı nedir, ne zaman askere gider?
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2021 yılı için Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda “1 Ocak 2021'de askerlik çağına girecek 2002 doğumlu yükümlülerden kanuni erteleme hakkı bulunmayanlar ile ertelemeleri 2021 yılı içinde sona ereceklerin 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihlerinde yoklamalarını yaptırmaları gerekiyor" diyerek açıklamada bulundu.
Yanlış bilinen bir diğer bilgi ise kontrol esnasında kişinin direk askere gideceği anlamına gelmemektedir. Yoklama kaçakları daha önce uygulanan yoklamaya gitmediği ve gerekçe vermediği zaman ikinci kontrolde doğrudan askerlik şubelerine götürülmesi gerekmektedir. Yani ilk olarak sağlık muayeneleri yapılır ve daha sonra serbest bırakılır. Celp dönemleri açıklandıktan sonra belli olmaktadır.

Yoklama Kaçağı; asker yoklamasında bulunamayan ve bulunamadıklarına dair herhangi bir açıklamada bulunmayan ve mazeret göstermemiş olanlara yoklama kaçağı denilmektedir.

Yoklama işlemleri genellikle e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Asal yoklama işlemleri için başvuru yapmaları gerekmektedir.  Sisteme vesikalık fotoğraf yüklendikten sonra gerekli bilgilerin doldurması ile başvuru yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamaları askerlik şubesi üzerinden yaptıracak kişiler için T.C kimlikleri ile ya da öğrenim belgesi, sürücü belgesi gibi belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Engelli bireyler engelli raporlarını e-devlet üzerinden sağlık kurulu raporunu elektronik ortamda hazırlanması ve Millî Savunma Bakanlığı asker alma işlemleri için açık rıza onayı vermeleri gerekmektedir.

31 Aralık 2021 SON!

Millî Savunma Bakanlığı’nın 2021 yılı için erteleme hakkı kullanmak isteyenlerin 31 Aralık 2021 yılına kadar dilekçe ve mezuniyete dair ilişki kesme belgelerini en yakın askerlik şubelerine teslim etmeleri gerektiğini duyurdu. e-devlet üzerinden de başvuru yapılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 17:44
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Anahtar Kelimeler:
AskerYoklama KaçağıMilli Savunma Bakanlığı
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