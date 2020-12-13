'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar

İstanbul'da ikametgâh eden bir kişi, kayıp ehliyetinde bulunan TC kimlik numarasıyla korona-virüs testi yaptırıldığını ve sonucun pozitif çıktığını itiraf etti.

Filyasyon ekipleri tarafından aranan 40 yaşındaki Harun Şahin’e, yaptırmış olduğu korona-virüs testinin pozitif çıktığını söylediler. Söylenenlere oldukça şaşıran Şahin’e hem karantinada olduğunu hem de ilaç vermek için evine geleceklerini söyleyen ekiplere test yaptırmadığını söyledi. Filyasyon ekipleri 1 gün Okmeydanı Hastanesi'nde test verdiğini ve evden çıkmaması uyarısı yapıldı.

HES'TE RİSKLİ ÇIKTI

DÜZELTME YAPILDI

Yaşanan bu garip olay karşısında telefonunda bulunan HES uygulamasından kodunu kontrol eden Harun Şahin uygulamada kendini ‘riskli’ olarak görünce şok oldu. Bu olayın nasıl olduğuna anlam veremeyen Şahin önce ehliyetini kaybettiğini ve ehliyeti bulan kişinin testi yaptırmış olabileceğini düşündü.

Hastane polisine müracaatta bulunan Şahin hastane güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini istediğini ve yapılan incelemelerde testi veren kişinin kendisinin olmadığının tespit edildiğini belirterek yapılan düzeltme ile HES uygulamasındaki 'riskli' durumu 'risksiz'e döndüğünü belirtti.

'İLK KEZ DUYUYORUM'

Olay hakkında konuşan Şahin başkasının kimliğiyle kredi çekildiğini, şirket açıldığını çok duyduğunu ancak bir başkasının kimliğiyle test yaptırıldığını ilk kez duyduğunu belirtti.

Şahin şimdi kendi adına korona testi yaptıranı aradığını söyleyerek yaklaşık 8-10 ay önce ehliyetimi kaybettiğini ve kimliğini bulan kişinin test yaptırmış olabileceğini tahmin ettiğini belirtti. Kameralardan kişinin maskeli olduğu ve kimlik tespitinin zor olabileceğini belirtti.

