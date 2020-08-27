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Yıpranma payı nedir? Yıpranma payı olan meslekler nelerdir?

Bazı meslek grupları diğerlerine göre daha çok efor sarfetmeyi gerektirebiliyor. Bu meslek gruplarında çalışmak çalışan işçileri fiziksel ve mental olarak yıpratmakta. Hem bu mesleklerin sürdürülebilirliği hem de çalışan işçileri teşvik amacı ile çalışan işçilere erken emeklilik ve yıpranma payı gibi fırsatlar sunuluyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 14:57
Yıpranma payı nedir? Yıpranma payı olan meslekler nelerdir?
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Bazı meslek gruplarında çalışma şartları insan sağlığı ve psikolojisini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Çalışanların fiziksel ve mental açıdan yıpranmasına neden olan bu meslek gruplarında çalışan kaybı olmaması ve işlerin aksamaması için bunlara dair teşvikler sunuluyor. Bu teşvikler direk kurum bazlı olabilmekle beraber direkt devlet tarafından sunulabiliyor. Bu teşviklerden bazıları sigorta prim ödemelerinde indirimler, erken emeklilik fırsatı ve emeklilik prim miktarlarının yükseltilmesi ve çalışm saatlerine sınır getirmek gibi şeylerdir. Bunların dışında bu zor şartlarda bulunan çalışanlara yıpranma payı çerçevesinde ödemeler yapılmakta.

Bu meslek grupların çalışan insanların gerekenden daha fazla efor sarfetmesi gerektiğinden dolayı çalışanlarda isteksizlik oluşabiliyor. Tabi ki bu tarz durumlara ve çalışan kaybına engel olmak amacı ile bazı adımlar atılıyor. Ülkemizde bu meslek grubunda çalışan insanlara hem iş verenler hem de devlet tarafından sunulan fırsatlarla çalışanların iş devamlılığı sağlanıyor. 

Yıpranma payı olan meslekler nelerdir?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda geçen 5510 sayılı ‘’Fiili hizmet zammı’’ yani yıpranma payının amacı diğer meslek gruplarına göre daha zor çalışma şartları ve çalışanı fizeksel ve mental yoldan fazla etkileyen ve yıpratan mesleklerde daha erken emekli olunabilmesidir. Bundan dolayı bu meslek gruplarında çalışan işçilerin çalıştıkları her 360 gün için çalıştıkları kuruma göre fazladan hizmet zammı almaktadırlar. Yani 12 aylık çalışma süresinde çalıştığı kuruma göre alacağı yıpranma payıyla beraber 14 ay, 15 ay veya 18 aya çıkabiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet personelleri hariç olmak üzere diğer mesleklerde bulunan çalışanlar sahip oldukları iş gerekliliklerini ve bu işlerin barındırdığı risklere uymak zorundadırlar. Bu meslek gruplarındaki yıpranma payları şu şekildedir;

Kuşun ve arsenik işlerinde çalışanlar. (60 ile 90 gün)

Cam fabrikaları ve atölyelerinde çalışanlar. (60 gün)

Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlar. (90 gün)

Çimento fabrikalarında çalışanlar. (60 gün)

Kok fabrikarıyla termik santrallerde çalışanlar. (60 gün)

Alüminyum fabrikalarında çalışanlar. (60 gün)

Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar. (90 gün)


Döküm fabrikalarında çalışanlar. (60 gün)

Asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde çalışanlar. (90 gün)

Yeraltı işlerinde çalışanlar. Maden ocaklarında çalışanlar. 180 gün

Radyoaktif ve radyoiyanizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlar. (90 gün)

Su altında ve su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlar. (60 ile 90 gün)

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında; subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler. (90 gün)

Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat teşkilatında; asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve yakın yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları. (90 gün)

İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde yangın söndürme işlerinde çalışanlar. (60 gün)

Basın ve gazetecilik mesleğinde suretiyle çalışanlar. Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak. (90 gün)

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu basın kartı olmak suretiyle; Basın Kartı Yönetmeliğine göre Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlar. (90 gün)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Cumhurbaşkanlığı, yasama organı üyeleri ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar. (90 gün)

Ceza İnfaz Kurumlarında; Ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru, unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsilli kadro ve pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler. (90 gün)

İnsan sağlığına ilişkin işlerde çalışanlar. (60 gün)



Son Güncelleme: 27.08.2020 14:57
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