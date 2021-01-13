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Yine Trabzon yine yangın! 6 ev kül oldu

Trabzon'da yangınlar devam ediyor. Son olarak Trabzon Aralık ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Gelen bilgilere göre 6 ev alevler içinde kalarak kül oldu.

13 Ocak 2021 Çarşamba 21:32
Yine Trabzon yine yangın! 6 ev kül oldu
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Karadeniz bölgesinde yangınlar devam ediyor.

Son olarak Trabzon'da geçtiğimiz gün kentin farklı bölgelerinde bulunan ormanlık alanlarda pek çok noktada yangın çıkmış ve ekipler uzun uğraşları sonlarında yangınlar söndürülmüş ve bir çok alan yanarak kül olmuştu.

6 BİNA KÜL OLDU

Az önce gelen son dakika haberine göre saat:18.00 sularında Trabzon Aralık ilçesinde yasak olmasına rağmen anız ateşi yakıldı. Aniden rüzgarın çıkmasıyla birlikte kontrol altına alınamayan yangın yerleşim yerine sıçrası.Yangını fark eden mahalleli durumu hemen itfaiyeye bildirdi ve ekipler kısa süre içinde mahalleye ulaştı. Mahallede bulunan ve boş olduğu söylenen evle kısa süre içinde alevlere teslim oldu ve 6 bina yanarak kül oldu.

Ekiplerin yangına müdahelesi sürerken, bölge halkıda evlerine yangının sıçramaması için itfaiye birlikte soğutma çalışmalarına katıldı.

Şu ana kadar can kaybının ve yaralanmanın olmadığı yangın olayı ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 21:32
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonYangınAralık Yangın
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