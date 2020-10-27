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Yıllık ücretli izin nedir? Yıllık izin kullanmayıp ücret alınabilir mi?

Tüm çalışanlara 1 yıl çalışmalarının ardından yıllık izin imkanı verilmektedir. Yıllık iznini kullanmak istemeyen kişiler bu izin günlerini paraya çevirip çeviremediğini merak etmektedir.

27 Ekim 2020 Salı 12:23
Yıllık ücretli izin nedir? Yıllık izin kullanmayıp ücret alınabilir mi?
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Çalışan herkes her yıl yılın belli bir döneminde izin yapabilme hakkına sahiptir. Bu izne yıllık izin adı verilir. Yıllık izni kişiler ücretli olarak kullanır. Sigortalı olarak çalışan işçiler yıllık izne ücretli olarak çıkma hakkına sahiptir.

Yıllık ücretli izin hakkı

Çalışan kişiler yıllık iznini istediği zaman kullanma hakkına sahiptir. Genellikle çalışan kişiler yıllık izinlerini yazın kullanır. Ancak isteyen kişiler yılın istedikleri döneminde yıllık izin kullanabilmektedir. Kişilerin en çok merak ettiği şeylerden birisi yıllık izni kullanmak yerine o günlerin ücretini alabilir miyim sorusudur.

İş mevzuatına göre bazı şartlarda bulunan kişilere bu ücret ödemeleri yapılmaktadır. Kişiler işten ayrılırken bu izin günlerinin ücretini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca kişiler bu yıl kullanmadıkları izin günlerini gelecek yıla devredebilmektedir. Kişiler yıllık izinlerini bölerek de kullanabilme hakkına sahiptir. Geriye kalan yıllık izin süreleri gelecek yıla aktarılabilmektedir.

Yıllık izin konusunda bilinmesi gerekenler


Yıllık izin hakkına sahip olmak isteyen kişilerin bir iş yerinde en az 1 yıldır çalışıyor olması gerekir. Kişiler bir iş yerinde 1 yılı tamamladıktan sonra yıllık izin hakkını elde eder. Kişilerin çalıştığı yıl sayısına göre yıllık izin süreleri değişiklik göstermektedir. 1-5 yıl arası çalışanlara 14 gün, 5-15 yıl çalışanlara 20 gün, 15 yıl ve üstü çalışanlara26 gün yıllık izin hakkı tanınmaktadır. Bu izin günleri minimumdur. İş yerlerine göre izin süreleri de artış gösterebilmektedir.

Yıllık izin için gerekli olan 1 yıl çalışma süresine her türlü deneme ve haftalık izin gibi günlerde eklenmektedir. Yarı zamanlı olarak işe giren kişiler de 1 yılı tamamlamaları halinde yıllık izin kullanabilmektedir.

Yıllık izin yerine ücret alınır mı?

Yıllık izin yerine para almak yasal değildir. Ancak kişiler istifa etmesi halinde veya kullanmadığı izin haklarını gelecek yıla devretme suretiyle artı bir değere elde edebilmektedir. Kişiler işten çıkartıldıktan sonra içerde kalan izin sürelerini hesaplayarak o güne karşılık gelen maaşlarını işverenden alabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 27.10.2020 12:23
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Anahtar Kelimeler:
Yıllık Izinücret
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