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Yıllık izinlerde hafta sonları sayılmayacak! Memurlara müjde Resmi Gazetede!

Memurların sürekli olarak başvuru yaptığı ve düzeltilmesi için 2019 yılından beri görüşmelerin devam ettiği memurların yıllık izinlerinde hafta sonlarının sayılmama durumu resmi gazete ile birlikte kesinleşti. Yeni sistem memurları mutlu ederken açıklamalar 2 yıl sonucunda kesinleşti.

28 Eylül 2020 Pazartesi 13:30
Yıllık izinlerde hafta sonları sayılmayacak! Memurlara müjde Resmi Gazetede!
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Memurların yıllık izinlerinin hafta sonları sayılmayacak iddiaları günden güne artmaya başlarken resmi gazetede yayınlanan yeni sayı ile birlikte konuya kesinlik getirildi. Memurların yıllık izinlerini alırken en yaşadığı sıkıntıların en başında gelen hafta sonlarının da yıllık izne dahil edilmesi sorunu resmi gazetenin son sayısı ile kesinleştirildi.

Memurların yıllık izinleri ne kadar?

Kıdeme göre,

  • 1-9 yıl arası olanların yıllık izin hakları 20 gündür.
  • 10 yıldan fazla devlet memuru olarak çalışanların senelik izin hakları 30 gündür.
  • Tabi gün hesabı çalışılan gün olarak değil normal gün olarak yapılmakta ve dolayısıyla memurun yıllık izin süresi içerisine denk gelen hafta tatili veya resmi tatiller ile bayram tatilleri yıllık izine ilave edilmemektedir.

Bunlara ek olarak sigortalı çalışanların yıllık izin alacakları zaman dilimine denk gelen resmi tatiller ve hafta sonları da dahil edilmektedir. Memurlar için çıkarılan torba yasada bu konu sık sık gündeme gelirken memurların resmi ve bayram tatillerinin yıllık izinlere eklenmesi nedeni ile torba yasada değişikliğe gidildiği belirtildi.

Hafta sonların yıllık izine dahil edilir mi?


Halihazırda kullanılan memurlar yönetmeliğine göre devlet memurlarının kullandıkları yıllık izinlere hafta sonu dahil ediliyor. Hafta sonları da izin günlerine hafta sonları dahil edildiği için pek çok memur uzun zamandır bu durumun düzeltilmesi için başvuru yapıyordu.

Memurlara yıllık izinler hafta sonları sayılmayacak mı?

2019 yılında düzenlenen toplu sözleşmeli memur görüşmelerinde bu konu sık sık gündeme gelse de konu hakkında düzenleme yapılmadı. 2020 yılında gündeme gelen ve meclise gelen memurlar torba yasasında memurların yıllık izinlerine hafta sonunun çıkarılması konusu tekrar gündeme geldi.

Memur yıllık izinleri nasıl kullanılır?

Memurların kullanacakları izinleri nasıl ve kaç parçada kullanacaklarına dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Çalışılan kurumun amirinin onayı sonrasında istenirse yıllık izinler 20 parça halinde kullanılabilmektedir.

Öğretmenlerin yıllık izinleri kaç gündür?

Öğretmenler yaz tatili süresi boyunca izinli sayıldıkları için eğitim öğretim dönemlerinde izin verilmemektedir. Ancak müdür, müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin izinleri devlet memurları yıllık izinleri gibi olacaktır.

Yıllık izinler hafta sonuna denk gelirse ne olur?

Konu hakkında memurlar sürekli yeni taleplerini ilgili kurumlara iletilirken, halihazırda kullanılan yönetmelik ve sisteme göre memurların aldıkları izinlerde hafta sonu ve resmi bayramlar izinden sayılıyor.

 



Son Güncelleme: 28.09.2020 13:30
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MemurlarYıllık IzinHafta SonuResmi Gazete
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