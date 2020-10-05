Yılın ilk karı Ardahan'a yağdı

Sonbahar ile birlikte hava sıcaklığının düşmeye başladığı doğu bölgemizde bu senenin ilk karı Ardahan'a 5 Ekim 2020 yılında düştü.
Sonbaharın gelmesiyle havaların soğumaya başlamasıyla birlikte doğu bölgesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı toprağa düştü. Ardahan’ın Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde yağan ilk kar kış mevsimin müjdecisi. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ve ilk karın yağması biraz zamansız yakalanan vatandaşlar buzlanmaya karşı uyarıldı. Yağan kar ile birlikte Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde ulaşımda sıkıntılar başladı. Yüksek kesimlerde yağan kar Posof ilçe merkezinde yerinin sağanak yağışa b ıraktı. Yaşan karda zorlanan vatandaşlar sıkıntı çekerken yetkililer buzlanmaya karşı halkı uyararak dikkatli olmaları konusunda tembihledi.