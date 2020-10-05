İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor,...
İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İzmir'de iki grup arasında çıkan...
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...

Yılın ilk karı Ardahan'a yağdı

Sonbahar ile birlikte hava sıcaklığının düşmeye başladığı doğu bölgemizde bu senenin ilk karı Ardahan'a 5 Ekim 2020 yılında düştü.

05 Ekim 2020 Pazartesi 23:54
Yılın ilk karı Ardahan'a yağdı
Takip Et:

Sonbahar ile birlikte hava sıcaklığının düşmeye başladığı doğu bölgemizde bu senenin ilk karı Ardahan'a 5 Ekim 2020 yılında düştü.


Sonbaharın gelmesiyle havaların soğumaya başlamasıyla birlikte doğu bölgesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı toprağa düştü. Ardahan’ın Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde yağan ilk kar kış mevsimin müjdecisi. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ve ilk karın yağması biraz zamansız yakalanan vatandaşlar buzlanmaya karşı uyarıldı. Yağan kar ile birlikte Posof ilçesinin yüksek kesimlerinde ulaşımda sıkıntılar başladı. Yüksek kesimlerde yağan kar Posof ilçe merkezinde yerinin sağanak yağışa b ıraktı. Yaşan karda zorlanan vatandaşlar sıkıntı çekerken yetkililer buzlanmaya karşı halkı uyararak dikkatli olmaları konusunda tembihledi.



Son Güncelleme: 05.10.2020 23:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ardahanİlk Kar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
5 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı Muş'ta yakalandı
9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı Muş'ta yakalandı
BİM marketler 9 Ekim aktüel ürünler kataloğu açıklandı!
BİM marketler 9 Ekim aktüel ürünler kataloğu açıklandı!
Şok marketler 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Şok marketler 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Ardahan'ın Posof ilçesinde yılın ilk karı düştü
Ardahan'ın Posof ilçesinde yılın ilk karı düştü
Milli Eğitim Bakanlığı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu işlemleri
Milli Eğitim Bakanlığı bedava bilgisayar ve tablet başvurusu işlemleri

Popüler Haberler

Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında?
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2020
Kobranın Türkçe sözlükteki anlamı nedir?
2020 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Ekim 2020 Salı
Öğrencilere ücretsiz internet paketi veriliyor
Egemen Babil'den neden ayrıldı, dizide neden yok? Ozan Güven Babil'den ayrıldı!
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan kimdir, nereli yaşı kaç?
Günlük burç yorumu 6 Ekim 2020 Salı ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Sosyal yardım 1000 TL yardım parası nasıl alınır? Yardım parası alacak mıyım? Bilgi işlemleri
Fahrettin Koca nerelidir? Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mesleki kariyeri ve biyofrafisi
2019 Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Ankara'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı okul servisi ücretleri belli oldu
Fındık fiyatları ne kadar? 17 Mart Salı il il güncel fındık fiyatları
Cenaze yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 sgk cenaze ödeneği ne kadardır?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Halkbank' tan Mutlu Emeklilik İhtiyaç Kredisi nedir? 5 yıllık vade ile 100.000 TL kredi imkânı!
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2020 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
Doğal yollarla karıncaları evden kovma yöntemleri
TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.