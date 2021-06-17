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Yıldırım nikahı nedir, nasıl yapılır? Yıldırım nikahı için hangi evraklar gerekir?

Hızlı bir şekilde evlenmek isteyen kişiler yıldırım nikahı nedir, nasıl yapılır araştırıyor. Haberimizde yıldırım nikahı için hangi evrakların gerektiği ve ayrıntılı bilgiye yer verdik.

17 Haziran 2021 Perşembe 21:06
Yıldırım nikahı nedir, nasıl yapılır? Yıldırım nikahı için hangi evraklar gerekir?
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Evlenmek isteyen ancak düğün gibi süreçleri yaşamak istemeyen çiftler mahkemeye başvuru yaparak yıldırım nikahı ile hayatını birleştirebilmektedir. Eskiden nikah evrakları için bürolarda uzun sürelerin harcanması nedeniyle çoğu kişi yıldırım nikahını tercih ediyordu. Fakat günümüzde nikah işlemleri kolayca halledilebildiği için yıldırım nikahına ihtiyaç duyulmuyor.

Nikah başvuru yapıldığında en erken 24 saat sonrasına nikah tarihi verilebilmektedir. Bu işlem için gerekli belgeleri tamamlayıp, belediyeye başvuru yapılması gerekiyor.

Nikah için gerekli belgeler nelerdir?

Yıldırım nikahı için gereken belgeler normal nikahla aynıdır. Bu belgeler şunlardır:

- Fotoğraflı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

- Evlenme beyannamesi

- Vesikalık fotoğraf

- Evlilik sağlık raporu

Belediyelerin talep ettiği belgeler farklılık gösterebilmektedir. Günümüzde istenilen belgelerin birçoğu e-devlet sistemi üzerinden alınabilmektedir. Sisteme bağlı olmayan belgelerin yanı sıra ikametgah belgesi, nüfus kayıt öneği ve evlenme ehliyet belgesi gibi belgeler elden istenmektedir.

Nikah ücreti ne kadar?

Hızlı nikah kıyılması için ek bir ödeme yapmaya gerek yoktur. Başvuru yapılan belediyenin belirlediği nikah başvuru ücretinin ödenmesi yeterlidir.


Son Güncelleme: 17.06.2021 21:06
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