Yıldırım minareye düştü!

Ulubey ilçesine bağlı olan Yeni Sayaca Mahallesi’nde ki sağanak anında Kazancı Camisi’nin minaresine yıldırım düştü. Minarenin üst bölümü, caminin yanında park halinde olan bir taşıtın üstüne düştü. Cami imamı Resul Çelik’e ait olan araçta hasar gerçekleşti.
İmam Çelik ise büyük bir gürültüden sonra kendilerini dışarı attıklarını belirterek; Olaydan yaklaşım 30 dakika önce çocuklar ve bazı insanlar cami çevresindeydi. Kimse kazaya denk gelmedi. Şükür ucuz atlattık diyebiliriz” dedi.
Mahallelilerden Mehmet Demir ise 60 senelik geçmişi olan caminin yapıldığı zamanın hatırladığını belitti. Demir, gerekli incelemelerin yapılacağına canı gönülden inandığını belirtti.
Son Güncelleme: 30.05.2021 01:15