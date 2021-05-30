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Yıldırım minareye düştü!

Ordu’nun Ulubey ilçesinde bir caminin minaresine yıldırım düştü. Caminin minaresinde ise hasar oluştu. Detaylar haberimizde…

30 Mayıs 2021 Pazar 01:15
Yıldırım minareye düştü!
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Ulubey ilçesine bağlı olan Yeni Sayaca Mahallesi’nde ki sağanak anında Kazancı Camisi’nin minaresine yıldırım düştü. Minarenin üst bölümü, caminin yanında park halinde olan bir taşıtın üstüne düştü. Cami imamı Resul Çelik’e ait olan araçta hasar gerçekleşti.

Mahalle muhtarı Dursun Berçin yaptığı açıklamada, gerçekleşen kazada minarenin yıkıldığı ve imamın aracının zarar gördüğünü belirtti. Berçin;” Allah beterinden saklasın, yıldırımın düştüğü ana şahit olmadım fakat inanılmaz derece de gök gürültüsü oldu. Namaz vakti gerçekleşmediği için çok şükür can hasarı yok” dedi.

İmam Çelik ise büyük bir gürültüden sonra kendilerini dışarı attıklarını belirterek; Olaydan yaklaşım 30 dakika önce çocuklar ve bazı insanlar cami çevresindeydi. Kimse kazaya denk gelmedi. Şükür ucuz atlattık diyebiliriz” dedi.

Mahallelilerden Mehmet Demir ise 60 senelik geçmişi olan caminin yapıldığı zamanın hatırladığını belitti. Demir, gerekli incelemelerin yapılacağına canı gönülden inandığını belirtti.


Son Güncelleme: 30.05.2021 01:15
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Anahtar Kelimeler:
OrduUlubeyCamiYıldırımYeni Sayaca Mahallesi
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