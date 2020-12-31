Yılbaşını kutlamak günah mı, neden günah?

Yılbaşı kutlamanın günah olup olmadığı pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Müslüman olan kişilerin her yıl düzenli olarak araştırdığı konuların başında gelmektedir. Yılbaşı döneminde Noel ve yılbaşı kutlamaları konuları araştırılmaya devam ederken alimler ve din adamları yılbaşı ile ilgili her yıl düzenli olarak açıklamalarda bulunurlar. Bazı din adamları yılbaşı kutlamalarının kesinlikle yasak olduğunu savunsa da bazı din adamları yılbaşının yeni yıl için olduğu ve dua edilerek geçirildiğine herhangi bir yasak veya günahının olmadığını savunmaktadır.

İslam dini diğer dinlerin geçersiz ve bozulmuş olarak açıklandığı bir dönemde indirilen ve bozulmayan tek din olarak bilinmektedir. Gelenekler, kültürler ve yaşayışların bozulduğu diğer dinlere nazaran İslam dininde kabul edilenler dinen kabul edilen durumlardır.

İslam dininde yılbaşı ile ilgili pek çok fetva bulunsa da her yıl yılın son zamanları yılbaşı kutlamanın günah olup olmadığı araştırılmaktadır.

"’yilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah`tan korkup sakının...’ (Mâide, 5/2)

‘Zulüm yapanlara en ufak bir meyil göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah`tan başka velileriniz de yoktur, sonra yardım da göremezsiniz.’ (Hûd, 11/113)

‘O (Allah) size Kitapta: 'Allah`ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze geçip dalıncaya dek onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz.' diye indirdi. Doğrusu Allah münafıkların da, kâfirlerin de tümünü cehennemde toplayacaktır.’ (Nisâ, 4/140)

‘Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır.’ (Ebu Davûd, Libas 4)

‘İbn Haldun da konuyla ilgili olarak önemli tarihi gerçeklere parmak başar. Mağlupların galipleri taklit etme psikolojisi yaşadıklarını anlatır.’ (İbn Haldun, Mukaddime, I/374-375)

Özellikle hadislerde sık sık bu konu ile ilgili pek çok kayıt bulunurken yılbaşı kutlaması dinimizde yasak olarak görülmese de noel kutlaması Hristiyan inancı olduğu için dinimizce yasaklanmıştır. Diğer dinlerin inanış, gelenek ve kültürlerine uymanın kesinlikle yasaklandığı bilinse de yılbaşı kutlamaları yeni yıl için yapılan ve yeni yılda dua ile geçiren Müslümanlar için günah ve yasak olarak belirtilmiştir.

Bilindiği üzere noel bayramı Hristiyanlar tarafından kabul edilen ve Hz. İsa’yı anmak için düzenlenen bir bayramdır. Ancak yılbaşı kutlamaları Müslüman aleminde dualar ve yeni yıl için yapılan duaları kapsamaktadır. İkisi arasında ki ayrım önemli bir konu olarak görülür ve iki kutlama arasında ince bir çizgi vardır. Buna göre yılbaşı kutlamaları Müslüman alemlerde dua edilerek ve yeni yıl için Allah’tan istek ve beklentiler ile girildiğinde günah ve yasak sayılmazken, Noel bayramı kutlama ve uygulamalarının yapıldığı durumlar için tamamen yasaklanmıştır.