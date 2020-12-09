Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?

Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı? Sokağa Çıkma Yasağı Kaç Gün Olacak?

Koronavirüs tedbirlerinden dolayı yeni alınan kararların içinde yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddiaları gündemde dolaşıyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında herkes tarafından bilindiği üzere yasakların da kapsamları genişletildi. Tedbirlerin genişletilmesinin ardından yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olup olmadığı araştırılıyor.

4 Günlük Bir Kısıtlama Uygulanabilir!

Bilim kurulu üyesi olan Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık Perşembe günü yeni kısıtlamaların geleceğini belirtmiştir. İlhan, yaptığı açıklamalarda, 4 günlük kısıtlamanın gelebileceğini, yılbaşı nedeniyle gelen yasakla birlikte toplumdaki insan hareketliliğinin azalabileceği ve dışarıda insanların bir araya gelmelerinin engellenmiş olacağını vurguladı. Ramazan Bayramı’nda da aynı şekilde 4 günlük kısıtlama yapıldığını ve enfeksiyon riskinin azaltıldığını belirterek, salgının hızlı yayılımının önüne geçilebileceğini vurguladı.

Yılbaşı Hangi Güne Denk Geliyor?

1 Ocak 2021 Cuma gününe denk geldiğinden, Perşembe günü başlayacak olan Cuma, Cumartesi ve Pazar günü de sayılması durumunda herhangi bir kısıtlama kararı alınırsa toplamda 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanabilir. İlerleyen günlerde bu konu hakkında açıklama yapılması beklenmektedir.