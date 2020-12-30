Yılbaşında tombala oynamak günah mıdır?

2020 yılının sonuna az bir süre kaldı. Bu yıl yılbaşı programları koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kısıtlandı. Getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar evde yılbaşına özel oyunlar yaparak zaman geçirmek istiyor. Yılbaşının vazgeçilmez oyunu Tombala ise bu oyunların başında geliyor.

Yılbaşında Tombala oynamak günah mı?

İslam dinine göre kazanç elde edilecek bir oyun oynanması kumar sayılıp haram olarak kabul edilir. Ancak eğlence amaçlı oynanan oyunlar boş yere vakit geçirmek olarak görülür ve bu durum metruk olarak sayılır. Müslümanların vakitlerini boşa harcamamaları hadislerde de belirtilir. Bu kapsamında tombala oynamak günah olmasa da, metruk olarak sayılır ve hoş karşılanmaz.