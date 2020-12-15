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Yılbaşında tekel bayileri açık olacak mı? Alkol satışı var mı? Hangi tarihlerde alkol yasağı olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Aralık tarihinden itibaren 5 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Vatandaşlar yılbaşında tekel bayiler açık olacak mı? Alkol satışı var mı ve hangi tarihlerde alkol yasağı olacak sorularını araştırmaya başladı.

15 Aralık 2020 Salı 15:11
Yılbaşında tekel bayileri açık olacak mı? Alkol satışı var mı? Hangi tarihlerde alkol yasağı olacak?
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Koronavirüs salgını nedeniyle birçok yeni kısıtlama getirildi. Dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni kısıtlamaları da açıkladı. Açıklanan yeni kısıtlamalara göre yılbaşı gecesi 5 günlük bir sokağa çıkma yasağı getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21:00’den itibaren 4 Ocak Pazartesi saat 05:00’a kadar sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Sokağa çıkma yasağının yanı sıra yılbaşında alkol satışının yasak olup olmadığı merak konusu oldu.

Yılbaşı gecesi başlayacak olan 5 günlük sokağa çıkma yasağında daha önce olduğu gibi bakkal, market ve fırın gibi işyerleri açık olacak. Ancak Tekel bayiler daha önce alınan kararlara göre yasak süresince kapalı olacak.

Yılbaşı gecesi öncesi alkol satın almak için 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00’den önce tekel bayilere gidilerek satın alma işlemi yapılabiliyor.



Son Güncelleme: 15.12.2020 15:11
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Anahtar Kelimeler:
YılbaşıYasakKORONAAlkol
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