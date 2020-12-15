Yılbaşında tekel bayileri açık olacak mı? Alkol satışı var mı? Hangi tarihlerde alkol yasağı olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok yeni kısıtlama getirildi. Dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni kısıtlamaları da açıkladı. Açıklanan yeni kısıtlamalara göre yılbaşı gecesi 5 günlük bir sokağa çıkma yasağı getirildi.
Yılbaşı gecesi başlayacak olan 5 günlük sokağa çıkma yasağında daha önce olduğu gibi bakkal, market ve fırın gibi işyerleri açık olacak. Ancak Tekel bayiler daha önce alınan kararlara göre yasak süresince kapalı olacak.
Yılbaşı gecesi öncesi alkol satın almak için 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00’den önce tekel bayilere gidilerek satın alma işlemi yapılabiliyor.
Son Güncelleme: 15.12.2020 15:11