Yılbaşında tekel bayileri açık mı, kapalı mı? Tekel bayii ve marketlerde alkol satışı olacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yılbaşında yaşanılacak kutlamaların virüsü tetikleyeceğini düşünerek 31 Aralık’tan 4 Ocak tarihine kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu süreçte vatandaşlar için en merak edilen konu ise marketlerin o süreç içerisinde açık olacak mı sorusu.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde marketler açık olacak mı?

Alkol Yasağı olacak mı?

31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’dan sonra uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Pazartesi saat 05.00’a kadar uygulanacak. 4 gün süren bu yasakta İçişleri Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama gelmemiştir. Geçtiğimiz günlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında hafta sonları saat 10.00 ile 17.00 arası marketler açıktı.

İçişleri Bakanlığı’nın yeni aldığı bir karar ile birlikte alkol satışlarının yapıldığı tekel bayileri yasak boyunca kapalı olacaktır. Alkol satışı yapılan marketler de bu yasaktan sorumlu olacaktır. Marketlerde de alkol satılmayacaktır.