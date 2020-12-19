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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak? haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 19 Aralık 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 13:18
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
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Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı? Sokağa Çıkma Yasağı Kaç Gün Olacak?

Koronavirüs tedbirlerinden dolayı yeni alınan kararların içinde yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddiaları gündemde dolaşıyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında herkes tarafından bilindiği üzere yasakların da kapsamları genişletildi. Tedbirlerin genişletilmesinin ardından yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olup olmadığı araştırılıyor. 

4 Günlük Bir Kısıtlama Uygulanabilir!

Bilim kurulu üyesi olan Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık Perşembe günü yeni kısıtlamaların geleceğini belirtmiştir.  İlhan, yaptığı açıklamalarda, 4 günlük kısıtlamanın gelebileceğini, yılbaşı nedeniyle gelen yasakla birlikte toplumdaki insan hareketliliğinin azalabileceği ve dışarıda insanların bir araya gelmelerinin engellenmiş olacağını vurguladı. Ramazan Bayramı’nda da aynı şekilde 4 günlük kısıtlama yapıldığını ve enfeksiyon riskinin azaltıldığını belirterek, salgının hızlı yayılımının önüne geçilebileceğini vurguladı.

Yılbaşı Hangi Güne Denk Geliyor?

1 Ocak 2021 Cuma gününe denk geldiğinden, Perşembe günü başlayacak olan Cuma, Cumartesi ve Pazar günü de sayılması durumunda herhangi bir kısıtlama kararı alınırsa toplamda 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanabilir.  İlerleyen günlerde bu konu hakkında açıklama yapılması beklenmektedir.

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 13:18
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Koronavirüs TedbirleriKoronavirüs4 Gün Sokağa Çıkma YasağıYılbaşı
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