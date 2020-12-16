Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı açıklamasında 31 Aralık gecesinden itibaren 4 günlük sokağa çıkma yasağının getirildiğini duyurdu.

Buna görenda sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21:00’de başlayacak ve 4 Ocak saat 05:00’e kadar sürecek.

Yılbaşında etkinliklerin ve toplu organizasyonların önüne geçilmek adına alınan bu kararla birlikte 4 günlük bir kapanma süreci olacak. Bu yasağın yanı sıra hafta içi saat 21:00’den sonra uygulanan geceleri sokağa çıkma yasağı da devem edecek.

Öte yandan hafta sonları Cuma akşamı 21:00’de başlayan ve tüm hafta sonu devam eden sokağa çıkma yasağı da yılbaşının ardından da sürdürülecek.