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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak sorusu merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağının tarihlerini açıkladı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:27
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı açıklamasında 31 Aralık gecesinden itibaren 4 günlük sokağa çıkma yasağının getirildiğini duyurdu.

Buna göre yılbaşında sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21:00’de başlayacak ve 4 Ocak saat 05:00’e kadar sürecek.

Yılbaşında etkinliklerin ve toplu organizasyonların önüne geçilmek adına alınan bu kararla birlikte 4 günlük bir kapanma süreci olacak. Bu yasağın yanı sıra hafta içi saat 21:00’den sonra uygulanan geceleri sokağa çıkma yasağı da devem edecek.

Öte yandan hafta sonları Cuma akşamı 21:00’de başlayan ve tüm hafta sonu devam eden sokağa çıkma yasağı da yılbaşının ardından da sürdürülecek.



Son Güncelleme: 16.12.2020 00:27
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Anahtar Kelimeler:
YasakYılbaşıSokakKORONA
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