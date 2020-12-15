Yılbaşında şehirlerarası seyahat özel araçla yasak mı?

Yılbaşına az bir süre kalmasını ardından birçok kişi yılbaşında şehirler arası yolculuğun yasak olup olmamasını merak ediyor.

Yılbaşında şehirlerarası yolculuk yasak mı?

Sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda hafta içi ve hafta sonu belirlenen durumlar dışında seyahat yasağı uygulanıyor. Şöyle ki bazı zorunluluk hallerinde şehirler arsı yolculuk yapmak mümkün hale geliyor. Şehirler arası yolculuğa izin verilen bazı haller şunlardır;

-Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra asıl ikametine gitmek isteyenler

-Doktor raporu ile sevk olan ya da daha önceden doktor randevusu ya da kontrolü olanlar

-Kendisi ya da eşinin, ölen 1.derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine gitmek için ya da cenaze nakil işlemine refakat edecek olan

-Olduğu şehre son beş gün içerisinde gelip kalacak yeri olmayan ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler

-ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri

-Askerlik görevini tamamlayıp yerleşim yerlerine dönmek isteyenler

-Özel ya da kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan

-Ceza infaz kurumlarından çıkanlar

Belirtilen durumların olması şeklinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla şahsi araçla seyahat edebileceklerdir.

Yılbaşına özel herhangi bir seyahat kısıtlaması açıklaması henüz yapılmadı