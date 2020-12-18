Yılbaşında oteller açık olacak mı? Otellerde yılbaşı kutlaması yasak mı?

Yılbaşında oteller açık olacak mı? Otellerde yeni yıl kutlamaları yapılacak mı?

Yeni yıla girmeye yakın tarihlere yönelik 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yılbaşı günü otellerin açık olup kutlama yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Covid-19 salgını hayatımızı birçok noktada etkiledi. Etkilendiğimiz noktalardan biri de sokağa çıkma yasaklarıdır. Cumhurbaşkanlığı Karanamesiyle yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

YILBAŞINDA OTELLER AÇIK MI?

Yılbaşında oteller açık olacaktır. Yeni yıla otellerde girmek isteyen vatandaşlar yasak başlangıcında giriş yaparak yasağın son günü otelden ayrılabilirler. Bu tarihler 31 Aralık-4 Ocak aralığına denk gelmektedir.

Bu koşullarda yasak sebebiyle otellerde tek gece kalmak mümkün değildir.

Yılbaşı gecesi otellerde kutlama yapılmayacaktır. Yasaklar sebebiyle saat 22.00’ ye kadar canlı müzik olacak ancak eğlence organizasyonları yapılmayacaktır. Yılbaşı gecesi sahnesi olan sanatçıların çoğu çevrim içi konserler düzenleyecek.

KKTC’ DE OTELLERDE YILBAŞI YASAĞI OLACAK MI?

KKTC’de de Covid-19 tedbirleri kapsamında önlemler alınmıştır. Ülkeye girişte 7 gün karantina uygulanırken bu süre 10 güne yükseltildi. Ülkeye, giriş yapılırken son 3 gün içerisinde yapılan negatif PCR test sonucu gereklidir. Restoran ve otellerde yılbaşı için kutlamalar 15 Aralık 2020’ den 1 Ocak 2021 ‘ e kadar yasak. Sokaklarda eğlenceler de 1 Ocak tarihine kadar yasak.

YILBAŞINDA OTELLERDE KAYAK YAPILABİLECEK Mİ?

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ, Palandöken, Erciyes gibi merkezlerde birçok otel bulunmaktadır. Bu oteller yılbaşında kapanmayacak. Pistlerde kar seviyesinin yeterli olmaması nedeniyle kayak yapmanın yasak olup olmayacağı hakkında açıklama gelmedi.