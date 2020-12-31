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Yılbaşında neden kırmızı külot giyilir? Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı ( don ) geleneği

Yılbaşı gecesinde neden kırmızı iç çamaşırı giyildiği merak edilmeye başlandı. Bu inancın neye dayandığı merak konusu oldu. Yılbaşı gecelerinde giyilen kırmızı külotların ne amaçla giyildiği internet üzerinde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

31 Aralık 2020 Perşembe 18:23
Yılbaşında neden kırmızı külot giyilir? Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı ( don ) geleneği
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Kırmızı renginden hoşlanan kadınların neşeli ve hayatı sevdikleri söylenmektedir.

Genelde çabuk sinirlenseler de heyecanlandırmak basit ve keyifli olmaktaymış.

öte yandan azimli oldukları da söylenmektedir.

Aşk ve şehvetin rengi olan kırmızı renkli olan çamaşırı giyen kişilerin bir yıl süre ile aşk açısından şanslı olacaklarına inanılmaktadır.

Yılbaşı gecesi saat 00:00'a az bir zaman kala kırmızı iç çamaşırının giyilmesi gerekir. Yalnız sakın pantolon üzerine giymeyi düşünmeyiniz, uğursuzluk getirdiği söylenir.

Bazıları kırmızı iç çamaşırı giymeyi piyango biletiyle eş değer tutmaktadır.

Yeni yıl, yeni başlangıçların olduğu da söylenir bu açıdan bakılacak olursa, kırmızı iç çamaşırının da şans getireceği, mal, mülk, servet sahibi olunacağı hatta ikramiye çıkacağına inanılması veya umut edilmesi de doğal karşılanmalıdır.

Ayrıca kırmızı iç çamaşırı giyen kişilerin cesur ve atik oldukları yönünde de bir inanışın olduğu söylenilebilir.

Sonuçta bu sadece inanç sistemi olmaktadır. Tamamen kişilerin kendi inançları doğrultusunda olan davranışlardan ibarettir.



Son Güncelleme: 31.12.2020 18:23
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Anahtar Kelimeler:
çamaşırıKırmızıKülot
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