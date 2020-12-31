Yılbaşında neden çam ağacı süslenir?

Yılbaşında ağaç süslemenin Hristiyanların mı bir kültürü olduğu merak ediliyor. Yılbaşında herkesin yaptığı çam ağacı süslemenin neden yapıldığı ve amacının ne olduğu merak ediliyor.

Hristiyanlar neden çam ağacı süsler?

Yılbaşında ağaç süslemenin kökeni Paganlığa dayanmaktadır. Hristiyanların çam ağacı süslemesi tarih olarak 7. Yüzyıla dayanmaktadır. Özellikle Pagan Almanların süslediği ağaçlar sonrasında Hristiyanlarda yılbaşında çam ağacı süslemeye başlamıştır.

Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği ilk olarak Aziz Boniface yazıtlarında ortaya çıkmıştır. Kuzey Almanya’da ki gezilerinde Aziz Boniface çam ağacı süsleme geleneğinin Pagan dinine ait olduğunu dile getirmiştir.

Çok uzun yıllar sonra Amerika’da başlayan ve halen devam eden çam ağacı süsleme geleneği günümüzde tüm dünyada yılbaşının sembolü olarak görünmektedir. Tüm dünyada yılbaşında çam ağacı süsleme geleneğini tanıtan kişi ise İngiltere’nin Alman kralı III. George’nin kral olduktan sonra ülke genelinde yılbaşında çam ağacı süsletmesi ile gerçekleşmiştir. O zamanlarda herkesin yapmadığı bir durum olan çam ağacı süsleme 19. Yüzyılda Kraliçe Viktoria’nın yaptıkları sonrasında popülerlik kazanmıştır.