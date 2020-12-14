Yılbaşında marketler açık olacak mı? Yılbaşı kısıtlamasında alkol satışı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirtti. Vatandaşlar bunun üzerine yasağın hangi günleri kapsadığını, bu süre zarfında marketlerin açık olup olmadığını merak etmeye başladı. Sorunun cevapları haberimizde yer alıyor.

4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor?

4 günlük kısıtlamada marketler faaliyette olacak mı?

4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı, 31 Aralık Perşembe akşam saat 21.00’den Pazartesi saat 05.00’a kadar uygulanacak.

Konuya dair herhangi bir açıklama gelmemekle birlikte, hafta sonları saat 10.00 ile 17.00 arasında marketlerin açık bulunuyor.

Koronavirüs tedbirleri için alınan en tartışmalı karar olan hafta sonu alkol satışı yasağı yılbaşında da uygulanacak. 31 Aralık günü alkol satışı yasaklanacak! Kulislerde yılbaşı haftasının tamamında alkol satışının yasaklanacağı dedikoduları konuşulsa da yılbaşı haftası alkol yasağı 31 Aralık Cuma gününden başlayacak!