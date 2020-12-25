Yılbaşında kar yağacak mı, nerelere kar yağacak?

Hava sıcaklığında yaşanan düşüş ile birçok ilde kar yağışı meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son açıklamaya göre ülke genelinde kar yağışının görüleceği iller belli oldu. Türkiye’nin doğu kesimlerinde çok bulutlu bir havanın hakim olacağı belirtilirken Orta Karadeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yağış olacağı açıklandı.

Yılbaşında kar yağacak mı?

Kıyı kesimlerinin yanında Mardin ve çevre illerinde sağanak yağış bekleniyor. Batman, Siirt, Hakkari ve Şınak’ta kuvvetli kar yağışıyla beraber sis ve buzlanma olaylarına karşı uyarı yapıldı.

MGM’den yapılan uyarılara göre iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığı 2-4 derece arasında azalacak. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıkları yükselmeye başlıyor. Ağrı, Iğdır, Van, Batman, Siirt, Bitlis, Hakkari ve Şınak illerinde kuvvetli lodosla beraber yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bu hafta kar yağışı beklenen iller

Aralık ayının son haftasında Ardahan, Artvin, Düzce, Bolu, Karabük, Ankara, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari illerinde kar yağışı bekleniyor.