İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Yılbaşında hindi yemek ve hindi kesmek günah mı?

Yılbaşına yaklaşıyor olmamızın ardından merak edilen konulardan bir tanesi de, yılbaşında hindi yemek haram mı sorusunun cevabı. Yılbaşı akşamlarının, yılbaşı sofralarının ritüeli haline gelen hindi, vatandaşların kafasını kurcalıyor. Peki, yılbaşında hindi yemek günah mı? İşte detaylar...

30 Aralık 2020 Çarşamba 22:32
Yılbaşında hindi yemek ve hindi kesmek günah mı?
Takip Et:

Vatandaşlar, yılbaşı günü hindi yemek günah mı sorusunun cevabını merak ediyor. İslamiyette, yılbaşı günlerinde hindi yemek günah mı?

 

Yılbaşı ve noel kutlamak, islamiyete özgü bir davranış değil. Bu davranış farklı dinlere özgü olduğu için ve bu davranışı yapmak farklı dinlere benzemek anlamına geldiği için, islamiyette yasaktır. İslamiyette farklı dinlere ve kültürlere benzemek yasaklanmıştır.

 

Hindi yemek günah mı?

 

Yılbaşı kutlamak, islam dininde yoktur. Bu sebepten dolayı yılbaşına özel hazırlık yapmak, müslümanlara yakışmaz. Bu tarz kutlamalara katılmak ve bu tarz kutlamalar yapmak doğru değildir.

 

Başka dinlere özgü bu davranışı yapmak, müslüman için uygun değildir. Başka dinlere özenmek ve onların yaptığını yapmak, tehlikelidir. Bu nedenle müslümanların, yılbaşı günü özel bir kutlama yapmaması gerekir.

 

Hindi, yılbaşını temsil eden bir figür olduğu için, hindi kesmek ve yılbaşında hindi yemek müslümanlar için uygun değildir.

 

Yılbaşına özel olarak hazırlanmak, özel kutlamalar yapmak islamiyette doğru bir davranış değildir.

 

Kaynak: sorularlaislamiyet



Son Güncelleme: 30.12.2020 22:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YılbaşıHindiHindi Yemek Günah MıYılbaşında Hindi YemekİslamiyetMüslümanNoel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
Bebek beşiğinde uyuşturucu!
Bebek beşiğinde uyuşturucu!
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
Kahramanmaraş'ta hayvanları çalınan kadının gözyaşları
Kahramanmaraş'ta hayvanları çalınan kadının gözyaşları
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü

Popüler Haberler

Yılbaşında hindi yemek ve hindi kesmek günah mı?
Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar ne zaman açıklanacak?
Gain Medya Terapist dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı!
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi devlet destekleri 2020
Lisans öğrencileri ne zaman yatay geçiş yapabilir? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
QNB Finansbank SMS ile kredi imkanı sağlıyor. TC Kimlik numaranız ile 36 ay vadeli 30 bin lira kredi başvurusu
AGİ tutarları nasıl belirleniyor? 2020 Agi hangi şartlarda ödenir?
2020 yılı Malta asgari ücreti
Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Gerçek tarihte var mı? Yağızhan Dikmen hakkında bilgiler
31 Aralık yılbaşı akşamı tekel bayileri açık olacak mı, alkol satışı var mı? Alkol satış yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Sefirin Kızı Sancar ölecek mi? Engin Akyürek diziden ayrılacak mı? Neden yere düştü?
Black Friday alışverişlerinde nelere dikkat edilmeli?
Zuhal Topal’la Sofrada yeni hafta yarışmacıları isimleri ve bilgileri
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin barıştı mı? Paylaşımdaki detay ele verdi!
Müge Anlı 13 Temmuz Pazartesi neler oldu? Youtube Müge Anlı 13 Temmuz
Yılbaşı günü 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma EBA canlı ders var mı?
2021 Uzman Erbaş alımları ne zaman başlayacak? Jandarma Uzman Erbaş alım şartları nedir?
Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl satın alınır? Online milli piyango bileti satan siteler
Menajerimi Ara'nın bu haftaki konuğu kim? Tuğba Çom Makar hakkında bilgiler
Bugün kimin maçı var? 30 Aralık 2020 Çarşamba TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Exxen No Limit başvurusu nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.