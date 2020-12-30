Yılbaşında hindi yemek ve hindi kesmek günah mı?

Vatandaşlar, yılbaşı günü hindi yemek günah mı sorusunun cevabını merak ediyor. İslamiyette, yılbaşı günlerinde hindi yemek günah mı?

Yılbaşı ve noel kutlamak, islamiyete özgü bir davranış değil. Bu davranış farklı dinlere özgü olduğu için ve bu davranışı yapmak farklı dinlere benzemek anlamına geldiği için, islamiyette yasaktır. İslamiyette farklı dinlere ve kültürlere benzemek yasaklanmıştır.

Hindi yemek günah mı?

Yılbaşı kutlamak, islam dininde yoktur. Bu sebepten dolayı yılbaşına özel hazırlık yapmak, müslümanlara yakışmaz. Bu tarz kutlamalara katılmak ve bu tarz kutlamalar yapmak doğru değildir.

Başka dinlere özgü bu davranışı yapmak, müslüman için uygun değildir. Başka dinlere özenmek ve onların yaptığını yapmak, tehlikelidir. Bu nedenle müslümanların, yılbaşı günü özel bir kutlama yapmaması gerekir.

Hindi, yılbaşını temsil eden bir figür olduğu için, hindi kesmek ve yılbaşında hindi yemek müslümanlar için uygun değildir.

Yılbaşına özel olarak hazırlanmak, özel kutlamalar yapmak islamiyette doğru bir davranış değildir.

Kaynak: sorularlaislamiyet