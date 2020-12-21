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Yılbaşında erkek sevgiliye ne alınır?

Yılbaşı gününe sayılı günler kala insanlar, birbirlerine hediye alma arayışına girdiler. Sevgililer ise birbirlerine özel hediyeler alma isteğindeler. Peki, sevgiliye ne alınır. Haberin detaylarında.

21 Aralık 2020 Pazartesi 13:18
Yılbaşında erkek sevgiliye ne alınır?
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Sevgililer, yılbaşı yaklaştığında birbirlerine hediye alma derdine girdiler. Bu özel günde anlamlı hediyeler almak isteyen kişiler, şimdiden hediye hazırlamaya başladı. İşte sizin için listelediğimiz öneriler.

-Kendi ellerinizle hazırlayacağınız özel defterler.

-Özel ve kişiye hitap edecek cüzdanlar.

-Sevgilinizle ya da eşinizle özel bir yemek.

-Parfüm

-Gömlek ya da kış mevsimine uygun kazak

Yeni Yıl Mesajları

-2020 sana ve çevrendekilere, mutluluk, para ve sağlık getirsin. Aradığın huzur seni bulsun ve bütün bir yıl yanından ayrılmasın.

-Bu yıl yeni bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Üzüntüleri def edeceğin, kötülüklerden korunacağın, hayal kırıklığı yaşamayacağın ve rüyalarının gerçek olacağı bir yeni yıl olsun!

- Güzel hatıralarla dolu dünler, mutlu bugünler ve umutlu yarınlar senin olsun! Yeni yılın kutlu olsun.

- 2020'de hayallerin gerçek, mutlulukların daim olsun! İyi Yıllar.

- Yeni yıl ülkemize barış ve mutluluk getirsin. 

- Bu yıl, sevdiklerin yanında olsun. Ayrılıklar ve acılar senden uzak olsun. Yeni yılın mutlu olsun!

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 13:18
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Yeni Yıl2021Yeni Yıl MesajıHediyeSevgililer
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