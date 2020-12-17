Yılbaşında alkol satışı olacak mı, tekel bayileri kaça kadar açık olacak?

Yeni yıla kısa bir süre kala şimdiden yılbaşı hazırlıkları başladı. Her yıl yılbaşı gecesi lezzetli sofralar kuruluyor ve büyük kalabalıklarla yeni yıl heyecanı yaşanıyordu. Ancak bu yıl yılbaşı hazırlıkları koronavirüsün gölgesinde yapılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yılbaşı gecesi 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ilan edildi. Vatandaşlar ise yılbaşı akşamı tekel bayilerin çalışma saatleri ve alkol satışları ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor.

Yılbaşında tekel bayiler kaça kadar açık?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi saat 21.00-05.00; hafta sonu ise tamamen sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süreçte hafta sonu tekel bayilerinin kapalı olması nedeniyle, marketlerdeki alkol satışı da yasaklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni açıkladığı tedbirlere göre 31 Aralık-04 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Karar ile yılbaşı gecesi oluşabilecek kalabalıkların en aza indirgenmesi ve bulaş riskinin azaltılması amaçlanıyor. Bu kapsamda yılbaşı gecesi tekel bayileri kapalı olacak ve bu nedenle alkol satışı yapılmayacak. Alkol satın almak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık günü saat 21’den önce alışverişlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Tekel bayiler kaçta kapanıyor?

Normal şartlarda tekel bayileri sabah 07.00’de hizmete başlayarak gece saatlerine kadar açık kalıyordu. Ancak yeni genelge ile tekel bayiler de diğer market ve işletmeler gibi akşam 20.00’de kapanıyor. Bu nedenle tekel bayileri saat 20.00’den sonra alkol satışı yapamıyor.