Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesinden cevap

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacağına dair söylentiler devam ederken en net açıklama katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan bilim kurulu üyesinden geldi. Prof. Dr. Tevfik Özlü’nün katıldığı televizyon programında kararın doğru ve yararlı olacağına dair yapılan açıklamaları büyük merak uyandırdı.

‘Ramazan Bayramında işe yaradı Kurban Bayramında vakalar arttı’

Prof. Dr. Tevfik Özlü açıklamalarında, ‘Ben böyle bir kısıtlamanın yararlı olacağını düşünürüm. Kişisel olarak olmasını tavsiye ederim. Çünkü biz Ramazan Bayramı'nda böyle bir kısıtlama yapmıştık ve ondan sonra vaka sayılarında belirgin bir düşme olduğunu gördük. Oysa Kurban Bayramı'nda bunu yapmadık ve yapmadığımız için maalesef Kurban Bayramı'ndan sonra ciddi bir enfeksiyon artışı ortaya çıktı’ diyen Özlü’nün açıklamaları sonrasında yasağın uygulanacağı düşünülmeye başlandı.

Açıklamalarında bu tür kısıtlamaların Ramazan Bayramında işe yaradığını belirten Tevkif Özlü birlikte vakit geçirmenin en fazla olduğu bu nedenle riskin en yüksek olduğu bu tip bayram ve tatillerde kısıtlamaların faydalı olacağını dile getirdi.

‘Böyle bir tedbir faydalı olur’

Açıklamalarına devam eden Tevfik Özlü, ‘Avrupa’nın çoğunda kısıtlılıklar var. Bir araya gelme sayısı öneğin bir evde 5-6 kişiden fazlasına izin verilmiyor. Ev içinde veya dışında toplanma sayılarında kısıtlamalara gidildi, bunların yılbaşına kadar devam edeceği yönünde bazı ülkelerde karar alınmış durumda. Yılbaşında olacak mı bilmiyorum çünkü belki bu açıdan yılbaşında bir rahatlama getirilebilir. Bulaşma düşerse oralarda yılbaşı esnetilebilir. Bizde de alınan tedbirlerin etkileri nasıl olacak, o zamana kadar görür müyüz, artış trendi devam eder mi onu bilmiyorum ama faydası olur mu diye sorarsanız elbette faydası olur, bulaşmayı azaltır, böyle bir tedbir alınabilir’. Açıklaması yaptı.