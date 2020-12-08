Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim kurulu üyesinden önemli açıklamalar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz korona virüs pandemis sürecinde aşı ve kısıtlamalar ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Kayıpmaz,11 Aralık tarihinde ülkemize gelecek olan aşıların gerekli incelemelerin yapılmasından sonra 15 gün içinde aşılamanın riskli gruplardan başlanabileceğini söyledi.

AŞILARIN BAŞARI ORANLARI DÜŞER Mİ?

Koronavirüs hastalığı ile ilgili olarak geliştirilen aşıların başarı oranları ile ilgili olarak açıklamalarda buluan Kayıpmaz, aşılarda yüzde 60 etkili oranı geçenlerin başarılı olarak kabul edildiğini ve ilk değerlendirmelere göre aşıların yüzde doksan oranında koruma sağladığı vurguladı. Salgın hastalıklara karşı aşıların en güçlü araç olduğuna dikka çekti.

ÜÇ KURALIN YANINA AŞIYI DA EKLİYORUZ

AŞI ZORUNLU OLMAYACAK

Hastalıktan korunma yollarınada değinen Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile birlikte aşınında önemli bir rol oynadığını söyledi. Kayıpmaz, vatandaşların aşı konusunda bilim kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerine itibar edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Aşının zorunlu olup olmayacağı konusunda önemli açıklamalarda bulunan Kayıpmaz, bazı uluslararası hava yolu şirketlerinin yolculardan aşı belgesi isteme ihtimalinin göz önünde bulundurduklarını söyledi. Fakat Kayıpmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre aşının zorunlu olmayacağını belirtti.

YILBAŞINDA DÖRT GÜNLÜK KISITLAMA OLACAK MI?

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Yılbaşında 4 günlük kısıtlama olup olmayacağı merak edilirkenKayıpmaz, bu konunun daha önce bilim kurulunda tartışıldığını ancak net bir karar alınmadığını söyledi. Kayıpmaz,şu anki uygulamada zaten cuma akşamı saat dokuzdan pazartesi sabah beşe kadar bir kısıtlama söz konusu olduğunu , detaylı değerlendirmenin önümüzdeki günlerde belli olacağını söyledi