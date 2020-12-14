Yılbaşı yasağı kaç gün ve nasıl olacak? Alkol satışı olacak mı?

Yılbaşında Yasak Kaç Gün Olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamada ''Yılbaşında 4 günlük kısıtlama uygulanacak.'' İfadelerini kullandı.

Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?

Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) görülme sıklığının artması nedeniyle yıl başında 4 günlük kısıtlama olacağı söylentileri vardı. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük kısıtlamanın uygulanacağını duyurdu.

Yılbaşı Kısıtlaması Nasıl Olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır." İfadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Hafta sonu esnaflar için müjdeli haberi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan," İnşallah vaka sayılarımızın düşmeye başlamasıyla kısıtlamaları azaltmaya başlayacağız. Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." dedi ve dikkatleri bu güne toplamıştı. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bugünkü toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan satır başlıkları şu şekildedir:

"Son dönemde ABD ve Avrupa'da ülkemize yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü vericidir. Halbuki Türkiye, Avrupa'dan yıllardır söz verdiği tam üyelik sözünü yerine getirmeyi beklemektedir. Biz komşularıyla ya da herhangi bir ülkeyle çatışma içinde olmak isteyen bir ülke değiliz. Kimsenin hakkına el uzatmadığımız gibi kimsenin de hakkımıza el uzatmasına izin vermeyiz. Nerede bir haksızlık veya zulüm varsa tepkimizi ortaya koyarak, adaletin tesisi için tavrımızı ortaya koyuyoruz. Ay yıldızlı al bayrağımız, dünyanın 4 bir köşesinde adalet, özgürlük ve hukuk mücadelesini temsil ediyor.

Erdoğan'dan 'Karabağ' Açıklaması

Türkiye ve Azerbaycan bu hissiyatla öz kardeş olarak selamlaşmış ve yepyeni bir köprü inşa etmiştir. Azerbaycan, 44 gündür süren vatan muharebesini zaferle taçlandırmıştır. Dağlık Karabağ'ın vatan hasreti son bulmuştur. Karabağ artık donmuş bir ihtilafı değil, hakkın batıla galip gelmesi sonucunda kazanılmış şanlı bir zaferi ifade ediyor. Azerbaycan Bayrağı, 30 yıllık bir aranın ardından gururla dalgalanıyor. Bakü sokaklarında ellerinde, arabalarında ve balkonlarında Türkiye Azerbaycan bayrağı taşıyan Azerbaycanlı kardeşlerimizin coşkusuna biz de ortak olduk. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında yeniden imar ve kalkınma projelerini değerlendirdik. Artık pasaport yok, kimlikle Azerbaycan'a gidip geleceğiz. Değerli kardeşim Aliyev'e selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Vatan, bayrak uğruna hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Boral tan faciasında, tek parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum.

2021 Bütçe Görüşmeleri

TBMM'de sürmekte olan 2021 yılı bütçe kanunları görüşmelerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her küresel kriz döneminde olduğu gibi ülkemiz ekonomisiyle ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılırken, hep biz farklı yaklaşımlar içerisinde olduk. Biz Türkiye olarak bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağımızı söylemiştik. Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar, değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar. Üretimin ticaretin ve finansın tek merkezli hale dönüşmesinin sıkıntıları pandemide daha iyi göründü."

Salgın Şartlarına Rağmen 251 Fabrika Üretime Başladı

Küresel ekonomide iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz. Salgınla başlayan kriz, tüm makro ekonomileri derinden sarsıyor. İşsizlik, turizm gibi birçok gösterge tarihinin en kötü dönemini yaşadı. Salgının tedavisi konusunda başarıya oluşan her adım ciddi toparlanmayı da beraberinde getirmeyi sağlıyor. Hepsinden önemlisi her durumda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomimizin güçlü ve kırılgan yönlerini gayet iyi biliyoruz. Türkiye salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi küresel bir oyuncu olarak girmekte kararlıdır. Salgın şartlarına rağmen yılın ilk 11 ayında organize sanayi bölgelerinde 251 fabrika üretime başladı. Üretim tarafındaki bu güzel gelişmelerin istihdama etkilerini görüyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde Eylül'de işsizlik oranı geçen seneye göre, 1,1 puan gerileyerek yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.

"Tüm Vatandaşlarımızla Beraber Esnaf ve Tüccarımızın Yanında Olduk"

Pek çok yerde salgının yeniden yükselişe geçmesi işimizi zorlaştırıyor. Her şeye rağmen yatırım, istihdam ve üretilebilirliği sürdürmek için tedbirlerimizi almaya hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızla birlikte esnafımızın tüccarımızın yanında olduk. Verdiğimiz nakit desteklerinin tutarı, 45 milyar lirayı buldu. Biz dün olduğu gibi bugün de samimiyetle esnaflarımıza ve tüccarlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Bu amaçla Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve stopaj oranlarını düşürmüştük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Lirası Çağrısı

Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum.

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Kirada Stopaj İndirimi

Kendi içerlerinde yaşanan taciz, tecavüz gibi hadiselere bile yalanla tersine çevirmeye kalkacak kadar tefessü eden bu kokuşmuş zihniyetin takdirini milletimize bırakıyoruz. Hırsızlıklarla alakalı şuana kadar en ufak bir açıklama duydunuz mu? Bu nasıl bir muhalefetin başı olmaktır.

Kirada stopaj indirimi 1 Haziran'a kadar uzatıldı. Esnafımıza kira desteği için hazırlıklara başladık.

1 milyon 239 bin 438 kişilik kesime ayda bin TL destek ödemesi yapılacaktır, esnaf destek ödemesinden pek çok kesim yararlanacaktır.

Müjdeleri Açıkladı

Son kabine toplantımızda ilave tedbirleri milletimizle paylaştık. Bugün de alınan sonuçları değerlendirdik. Uyguladığımız tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli bir görevdir. Bu çerçevede bazı müjdeleri milletimizle paylaşmak istiyorum.

Yıl sonuna kadar %20'den %10'a indirdiğimiz stopaj süresini, 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

%18'den %8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetindeki KDV oranını, 1 Haziran'a kadar uygulamaya devam edeceğiz.

Birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinin de 1 Haziran'a uzatıma gittik.

806 bin vatandaşımız ile kısıtlamalar ile salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişi olan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız.

Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz.

İş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.

Önümüzdeki 3 aylık süreçte esnafımıza toplam 5 milyarlık destek sağlamayı hedefliyoruz.

Yılbaşında Sokağa Çıkma Kısıtlaması

Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının kadrolarına göre vazife malullüğü ya da meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak. Cumhurbaşkanı olarak salgın sürecinin yönetimin görev alan kurumlarımızın tüm çalışmalarını takip ediyorum." İfadelerine yer verdi.