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Yılbaşı tatilinde şehirlerarası yolculuklar yasak mı?

Yeni yıla sayıla günler kala koronavirüs hala etkisini yitirmiş değil. Vakaların arttığı bu dönemde yeni kısıtlama kararları alınmaya devam ediyor. Yılbaşını gününü de kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının ardından, vatandaşlar şehirlerarası seyahat yasağının da gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Yılbaşında ya da öncesinde yasak gelir mi? Detaylar haberimizde.

15 Aralık 2020 Salı 20:26
Yılbaşı tatilinde şehirlerarası yolculuklar yasak mı?
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Yeni yıla sayıla günler kala koronavirüs hala etkisini yitirmiş değil. Kış aylarında olmamamız nedeniyle de vakaların arttığı bu dönemde yeni kısıtlama kararları alınmaya devam ediyor. Yılbaşını gününü de kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının ardından, vatandaşlar şehirlerarası seyahat yasağının da gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Yılbaşında ya da öncesinde yasak gelir mi? Detaylar haberimizde.

Yeni yılın yaklaştığı şu günlerde, vakalar artmaya devam ediyor. Hastalık henüz kalıcı şekilde azaltılamamışken, kış aylarında olunması sebebiyle de toplum zor günlerden geçiyor. Bu durumlara tedbir olarak, yeni kısıtlayıcı kararlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak, yılbaşını da kapsayacak şekilde 31 Aralık-4 Ocak arası 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Bu kez vatandaşlar şehirlerarası bir seyahat yasağının gelip gelemeyeceğini merak ediyor. Henüz bununla ilgili kesin bir karar alınmamışken, Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan şehirlerarası seyahat yasağının gelmesi gerektiğinin sinyallerini verdi.

İlhan,  Yılbaşı öncesi sadece işi sebebiyle dışarı çıkanlara izin verilerek yasak getirilebileceğini söyledi.



Son Güncelleme: 15.12.2020 20:26
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Anahtar Kelimeler:
YılbaşıŞehirlerarası Seyahat
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