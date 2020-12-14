Yılbaşı sokağa çıkma yasakları ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?

Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Hafta içi her gün 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve cumartesi, pazarda tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması kararı geçtiğimiz haftalarda alınmıştı. 2021 yılına girmemize kısa bir zaman kalması ile birlikte bütün vatandaşlar ve esnaflarnda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağını soruşturuyor. 1 Ocak 2021’in Cuma günü olması ile birlikte hafta sonu ile birleştirileceği konuşulanlar arasında iken kabine toplantısın da yeni kararlar çıktı.

Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşı gecesi herhangi bir etkinlik yapılmayacağını ve sokağa çıkma kısıtlamasının 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayarak 4 Ocak 2021 pazartesi gecesi saat 05.00’a kadar süreceğini açıkladı. Böylece yılbaşı günü hafta sonu birleştirilerek 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacak.