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Yılbaşı sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor? Yeni yıl sokağa çıkma yasağı tarih ve saati

Sokağa çıkma yasağının hangi gün başlayacağı merak edilmeye başlandı. Yılbaşında uygulanacak olan ve 4 gün boyunca devam edecek olan kısıtlamada kimlerin muaf tutulacağı araştırılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağında dışarıya hangi saat aralığında çıkılabileceği araştırılmaya devam ediliyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 04:43
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor? Yeni yıl sokağa çıkma yasağı tarih ve saati
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Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlamaları olmasından dolayı vatandaşlar yeni yılı kutlama ve etkinlik yapmadan evinde oturarak karşılayacak. Acil bir işte çalışan ve zaruri hizmetlerde bulunanlar dışında herkes il defa 1 Ocak gününde evlerinde olacak. Aralık’ta alınan kararla beraber yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak. Çoğu kişi yasağın hangi gün başlayacağı konusunda kafaları karışmaktadır. Sokağa çıkma yasağı bugün mü? Sorusu araştırılmaya devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

2020 yılının son günlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00’den sonra başlayacaktır.

31 Aralık 21:00’de başlayacak olan kısıtlama, 1-2-3 Ocak günlerinde de geçerli olacaktır.

4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00 itibariyle sokağa çıkma yasağı sona erecektir.

Sokağa çıkma yasağı boyunca;

  • Bakkallar, marketler, kuruyemişçiler, büfe tarzı işletmeler yine saat 10:00 ile 17:00 arasında açık olacaktır.
  • Kafeler, Restoranlar, Lokanta tarzı işletmeler sadece saat 10:00 ile 20:00 arası evlere paket servis hizmetinde bulunabilecektir.
  • Zorunlu kamu ve özel işletmelerin haricinde bütün işletmeler kapalı olacaktır.
  • Özel ve acil durumlar için izni olan vatandaşların haricinde bütün vatandaşlar sadece 10:00 ile 17:00 arası kendisine en yakın olan marketler, büfeler, fırınlar, kuruyemişçilere gidebilecektir.
  • Fırınlar açık olacaktır.
  • Tekel büfeleriyle beraber marketlerin alkol satan kısımları kapalı olacaktır.

 

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 04:43
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