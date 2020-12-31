Yılbaşı sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor? Yeni yıl sokağa çıkma yasağı tarih ve saati

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlamaları olmasından dolayı vatandaşlar yeni yılı kutlama ve etkinlik yapmadan evinde oturarak karşılayacak. Acil bir işte çalışan ve zaruri hizmetlerde bulunanlar dışında herkes il defa 1 Ocak gününde evlerinde olacak. Aralık’ta alınan kararla beraber yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak. Çoğu kişi yasağın hangi gün başlayacağı konusunda kafaları karışmaktadır. Sokağa çıkma yasağı bugün mü? Sorusu araştırılmaya devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

2020 yılının son günlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00’den sonra başlayacaktır.

31 Aralık 21:00’de başlayacak olan kısıtlama, 1-2-3 Ocak günlerinde de geçerli olacaktır.

4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00 itibariyle sokağa çıkma yasağı sona erecektir.

Sokağa çıkma yasağı boyunca;