Yılbaşı sofrası nasıl süslenir?

Yeni bir yıl, yeni heyecanlar getirir. İnsanlar da yılbaşında, diğer günlere göre daha özenli davranır. Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma yasağının uygulanacak olması, vatandaşların bu özenleri evde gösterecekleri anlamına geliyor. Yılbaşı ağacı süslemeye başlayan insanlar, bir başka özeni de yılbaşı sofralarında göstermek istiyorlar.

Yılbaşı sofranızı, mum veya şamdanlarla hem süsleyebilir hem de aydınlatabilirsiniz. Yılbaşı figürlü mum veya şamdanya seçerek sofranızı daha şık hale getirebilirsiniz. Sofranızda kullanacağınız peçeteleri de, yılbaşı figürlü seçebilir ya da süsleyebilirsiniz. Yılbaşını andıran birçok figürü kullanarak, sofranızı daha özel hale getirebilirsiniz. İşte, yılbaşı sofra önekleri...