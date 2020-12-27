İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın...
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı sandı, güzel sunucu için
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı...
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!
Son Dakika
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk...

Yılbaşı sofrası nasıl süslenir?

Koronavirüs salgını yılbaşındaki tercihlerimizi de etkileyecek. Hem kalabalık ortamlara girmemek için hem de sokağa çıkma yasağı geldi için vatandaşlar, yılbaşını evde geçirecek. Bu da yılbaşında, eve gösterilen özenin daha da artacağını gösteriyor. Evlerinde yılbaşı ağacı süsleyen vatandaşlar ayrıca yılbaşında kuracakları sofranın da daha özel olmasını istiyor. Peki, yılbaşında sofra düzeni nasıl olmalı? İşte örnekler...

27 Aralık 2020 Pazar 17:56
Yılbaşı sofrası nasıl süslenir?
Takip Et:

Yeni bir yıl, yeni heyecanlar getirir. İnsanlar da yılbaşında, diğer günlere göre daha özenli davranır. Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma yasağının uygulanacak olması, vatandaşların bu özenleri evde gösterecekleri anlamına geliyor. Yılbaşı ağacı süslemeye başlayan insanlar, bir başka özeni de yılbaşı sofralarında göstermek istiyorlar.

 

Yılbaşı sofranızı, mum veya şamdanlarla hem süsleyebilir hem de aydınlatabilirsiniz. Yılbaşı figürlü mum veya şamdanya seçerek sofranızı daha şık hale getirebilirsiniz. Sofranızda kullanacağınız peçeteleri de, yılbaşı figürlü seçebilir ya da süsleyebilirsiniz. Yılbaşını andıran birçok figürü kullanarak, sofranızı daha özel hale getirebilirsiniz. İşte, yılbaşı sofra önekleri...

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 17:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yılbaşı SofrasıYılbaşı2021Yılbaşı Sofrası Nasıl Olur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksim'de kadın turist gazeteciye saldırdı
Taksim'de kadın turist gazeteciye saldırdı
İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesine göre yeni yasaklar
İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesine göre yeni yasaklar
Yasağa rağmen internet kafeyi açan işyeri sahibi ve müşteriler polisi görünce arka kapıdan kaçtılar
Yasağa rağmen internet kafeyi açan işyeri sahibi ve müşteriler polisi görünce arka kapıdan kaçtılar
26 Aralık Çılgın Sayısal Loto kazanan rakamlar belli oldu!
26 Aralık Çılgın Sayısal Loto kazanan rakamlar belli oldu!
2021 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik şartları nelerdir?
2021 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik şartları nelerdir?
Kavga ettiği taksicilere kılıçlı saldırdı!
Kavga ettiği taksicilere kılıçlı saldırdı!

Popüler Haberler

Yılbaşı sofrası nasıl süslenir?
Ünlü chef Maksut Aşkar kimdir?
Alo trafik şikayet ve Whatsapp ihbar şikayet hattı
Evde yılbaşı kutlamaları yasaklandı mı?
Akrep yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
EXXEN platformu için frekans bilgileri var mı varsa nelerdir? Exxen aylık ücreti ne kadardır?
Eltilerin Savaşı ve Ağır Romantik ilk kez Show TV'de
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı yılbaşı özel konukları kim?
2021 Survivor'ın ne zaman başlayacağı belli oldu mu?
Gelinim Mutfakta programının sunucusu neden değişti? Onur Büyüktopçu programdan neden ayrıldı?
Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor, Valide Atik Hastanesi nerede?
Çukur Sevda kimdir? Gerçek adı nedir? Özlem Türay hakkında bilgiler
Yasak Elma Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Şafak Pekdemir hakkında bilgiler
THY Koronavirüs uçuş iptalleri ve seyahat kısıtlamaları neler?
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Reva Mert kimdir? Reva Mert hakkında bilgiler
Exxen Sihirli Annem kadrosu açıklandı
Soğuk Lipoliz tedavisinin ücretleri nedir? Soğuk Lipoliz tedavisi nasıl uygulanır?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2020
EXXEN fiyatı ne kadar olacak, aylık abonelik ücreti belli oldu mu?
YÖK Üniversiteler yüz yüze açılacak mı, ne zaman açılacak?
Seksenler dizisi Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.