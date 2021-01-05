Yılbaşı partisindeki kokteyl üniversiteli genç kızın sonunu getirdi!

Beşiktaş'ta yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla parti düzenleyerek kutlama yapmak isteyen üniversite öğrencisi Deniz Büçkün, arkadaşının hazırladığı kokteyli uyuşturucu ilaçla birlikte alınca fenalaşarak hayatını kaybetti.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde düzenlenen yılbaşı partisi ölümle bitti. Üniversite öğrencisi Deniz Büçkün, evinde arkadaşlarıyla parti düzenledi. Partide yakın arkadaşı E.Ö.’nün verdiği uyuşturucu ilacı alkolle birlikte alınca birden fenalaşarak yere yığıldı. Genç kız hayatını kaybederken uyuşturucuyu temin eden torbacı polis tarafından tutuklandı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyan 23 yaşındaki Deniz Büçkün aynı üniversiteden 5 arkadaşıyla birlikte yılbaşı akşamı bir parti düzenledi. İddialara göre yeni yılın ilk saatlerinde alkolün dozunu biraz kaçıran Büçkün, arkadaşı E.Ö.'nün verdiği uyuşturucu ilacı alkolle birlikte içti. Fenalaşarak yere yığılan genç kız apar topar hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kız hayatını kaybederken polise ifade veren arkadaşları gece alkol aldıklarını ve E.Ö.'nün getirdiği ecstasy hapı içkisiyle birlikte aldıktan sonra aniden yere yığıldığını söylediler. Polise verilen ifadeler doğrultusunda E.Ö. gözaltına alınırken şüpheli sorgusunda uyuşturucu hapları Üsküdar’da bir torbacıdan aldığını itiraf etti.

UYUŞTURUCU TORBACISI TUTUKLANDI!

E.Ö. isimli öğrencinin uyuşturucuyu temin ettiği torbacı olarak tabir edilen Burak Karancı isimli şahıs Kadıköy’de bulunduğu yerde yakalanarak gözaltına alınırken adliyeye sevk edilen Burak Karancı'nın tutuklanarak ceza evine gönderildiği E.Ö. isimli öğrencinin de adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bildirildi.