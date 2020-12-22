Yılbaşı Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bir gelenek haline gelen yılbaşı çekilişleri her yıl odluğu gibi bu yıl da merak konusu haline gelmiştir. Yılbaşına sayılı günler kalmışken Milli Piyango çekilişinin yapılacağı kanal ve saat belli oldu. Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı ile Milli Piyango yılbaşı çekilişi Kanal D ekranında yapılacaktır.

100 MİLYON TL’nin şanslı numaraları Kanal D ekranlarında

31 Aralık gecesi Milli piyango çekilişi Kanal D ekranlarında gerçekleşecektir. Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı içerisinde yer alacak çekiliş, Şans Merkezi’nden 23:00’da canlı yayınlanacak ve 100 milyon TL sahibini arayacaklar.

Yılbaşı için özel olarak düzenlenen Çok Güzel Hareketler 2 programı ile birlikte Sisal Şans’ın gerçekleştirmiş olacağı bu özel çekilişte 100 milyon TL’yi kazandıran numaralar açıklanacaktır.

Çekiliş sonuçları 31 Aralık 2020 gecesinden sonra www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacaktır.

