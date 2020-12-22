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Yılbaşı Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yılbaşı Milli Piyango çekilişi hangi kanalda yapılacaktır? 100 milyon TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibinin belirlenmesi hangi kanaldan duyurulacaktır? Çekilişin yapılacağı kanal kesinleşti. İşte detaylar...

22 Aralık 2020 Salı 17:27
Yılbaşı Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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Bir gelenek haline gelen yılbaşı çekilişleri her yıl odluğu gibi bu yıl da merak konusu haline gelmiştir. Yılbaşına sayılı günler kalmışken Milli Piyango çekilişinin yapılacağı kanal ve saat belli oldu. Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı ile Milli Piyango yılbaşı çekilişi Kanal D ekranında yapılacaktır. 

31 Aralık gecesi Milli piyango çekilişi Kanal D ekranlarında gerçekleşecektir. Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı içerisinde yer alacak çekiliş, Şans Merkezi’nden 23:00’da canlı yayınlanacak ve 100 milyon TL sahibini arayacaklar.

100 MİLYON TL’nin şanslı numaraları Kanal D ekranlarında 

Yılbaşı için özel olarak düzenlenen Çok Güzel Hareketler 2 programı ile birlikte Sisal Şans’ın gerçekleştirmiş olacağı bu özel çekilişte 100 milyon TL’yi kazandıran numaralar açıklanacaktır. 

Çekiliş sonuçları 31 Aralık 2020 gecesinden sonra www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacaktır. 



Son Güncelleme: 22.12.2020 17:27
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Anahtar Kelimeler:
YılbaşıMilli PiyangoçekilişBüyük ödülKanal D
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