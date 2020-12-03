Yılbaşı kutlamak günah mıdır?

Yılbaşı kutlamalarının günah olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Her yılbaşında intenette birçok kişi ‘’Yılbaşı haram mıdır?’’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Yılbaşı Noel Kavramı ile karıştırılsa da, İslam dininde iki durum hakkında da hükümler bulunuyor.

Yılbaşı kutlaması caiz mi?

Noel, Hristiyan Dünyası’nda Hz. İsa’nın dünyaya geldiği hafta yapılan etkinlikleri içermektedir. Noel Baba, Christmas ve Hindi kesme gibi adetler Batı dünyasına aittir ve Hristiyan gelenekleridir. Noel kutlaması yapmak başka dinlere benzemek anlamına geliyor.

Noel, 25 Aralık’ta Hz. İsa’nın doğumuna dair Hristiyanların gerçekleştirdiği etkinliklerdir. Yılbaşı, Noel ile aynı şey olmasa da, Batı Dünyası’na ait kavramın taşınması anlamına gelmektedir. Günümüzde global ticari ilişkiler nedeniyle Miladi Takvim kullanılsa da, Müslümanların esas yılbaşı kutlamaları Hicri yılbaşıdır.