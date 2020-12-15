Yılbaşı kutlamak günah mı, Yılbaşı kutlamak neden günah?

Yılbaşına yaklaştığımız bu günlerde akıllara takılan sorular arasında yine yılbaşını kutlamak günah mıdır sorusu bulunmaktadır. 31 Aralık gecesini 1 Ocak sabahına bağlayan günü miladi takvimine göre yılbaşı günü olarak belirlenmektedir. Her sene olduğu gibi bu senede yılbaşına yaklaştığımız bu günlerde yılbaşını kutlamak günah veya haram mıdır sorularıyla karşı karşıya kalmaktayız. Dinimizde bazı hükümler bu konu ile alakalı mevcuttur. Her ne kadar yılbaşı kavramı ile noel kavramı aynı olmasa da, Batı ülkelerinin kültürlerinden gelme bu iki kavram da "ayet ve hadislerce" açıklanmış ve belirli hükümler konmuştur.

Noel kavramı hz isanın doğumun kutlandığı hafta olarak Hristiyan kültürü tarafından meydana getirilmiştir. Gelenekleri arasında noel baba ve hindi kesmek gibi çeşitli aktiviteler bulunmaktadır.

Noel kutlamanın dinimize göre açıklaması şu şekildedir;

İslam dinine göre belirlenmiş kutsal günler mevcuttur. Dinimizde başka dinlere yönelik olan günleri kutlamak o dinlere benzeme amacı beslediğinden kaynaklı doğru değildir. İslam dininde başka dinlere benzemek veya yönelmek kesinlikle yasaklanmıştır.

‘Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır.’ Hadisi şerifinde belirtildiği gibi Hristiyan dininin adetlerine uymak veya yönelmek kesinlikle yasaklanmıştır.

YILBAŞI NEDEN KUTLANMAZ? NOEL NEDİR?

Hz isa 25 aralıkta dünyaya gelmiştir ve ‘noel’ adını bu tarihlerdeki yapılan etkinliklere verilerek almıştır. Noel ve yılbaşı aynı anlamları karşılamasa da batı dünyasına ait bir kavramdır. İslam dininin takvimi hicri takvimine göre belirlenir ve esas alınması gereken yılbaşı hicri takvimine göre belirlenen yılbaşı olması gerekmektedir. Hicri takvimine göre belirlenen yılbaşı gecelerinde dualar okunmalı ve ibadetler yapılmalıdır.

Yılbaşı gecesi dünyadaki tüm ülkelerde kutlanıldığı gibi Türkiye de de kadın ve erkeklerin bir araya geldiği eğlenceler, aktiviteler yapılarak kutlanmaktadır. Aynı zaman da tombala, milli piyango gibi islam dinine göre haram olan şans oyunları da ülkemizde oynanmaktadır. Ülkemizde yılbaşı gecesine dair yapılan tüm aktiviteler batı ülkelerinden esinlenilmiştir ve islam dinine göre kesinlikle yasaktır.

DİYANETE GÖRE YILBAŞI NEDEN KUTLANMAZ?

Yılbaşı Kutlamaları ve Piyango konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ‘Kendini ve yaratılış¸ gayesini unutarak, değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayrimeşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz.’

Ömür Sermayesi isimi Hutbe'de, Yılbaşı ile ilgili çok daha ilginç detaylara değinen Diyanet; ‘Unutmayalım ki ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılış¸ gayesini unutarak değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayri meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür. Sevap-günah, hayır-şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi ne kadar da üzücüdür. Yüce Rabbimiz, ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı ve bereketli yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hesabını veremeyeceğimiz bir hayat yaşamaktan hepimizi muhafaza eylesin.’ sözleri ile konuyu özetlemiş oldu.

YILBAŞI VE NOEL NEDİR?

Noel ve yılbaşı ayrı anlamlar ifade etmektedir. Noel batı ülkelerine ait aktivitelerin kutlandığı geceyi ifade etmek de. Yılbaşı gecesi ise batı ülkeleri gibi eğlenmek, çam ağacı süslemek gibi islam dinine göre caiz değildir. Bunun sebebi onlara özentilik beslemek, onlar gibi davranmak benzemek olduğundan dinimizde kabul edilemez.

Yılbaşı gecesi kutlaması sebebiyle dünyada milyonlarca çam ağacı kesilerek israf edilmekte. Türkiye de yapılan bu israf yapılmamalıdır. Sadece Hristiyan ülkelere benzemek amacıyla o gece hindi yenmemelidir. Şans oyunları normal zamanda caiz olmadığı gibi yılbaşı gecesinde de caiz değildir. Bu geceye özel olarak yapılan alışverişlerde onlara benzemek amacı güdeceğinden caiz değildir.

Yalnız Hristiyan dinine değil Yahudilik dinine de özenmek onlara ait olan adetleri yerine getirmekte caiz değildir. Önek olarak nevruz bayramı kutlanmamalıdır.

Noeli kutlamak asla caiz değildir. Bir zaruret olursa, caiz olur. Mesela devletlerarası protokolde zaruret olduğu için kutlamak caiz olur. Fakat, Noel ile ilgisi olmayan yılbaşında bir Müslümana tebrik kartı yazıp, yeni bir yılın insanlık için, Müslümanlar için hayırlı olmasını dilemek günah değildir. Yahut, (yeni yılın kutlu olsun) diyene, (seninki de kutlu olsun) demek günah olmaz.

Müslüman kimseler günlük hayatlarında geceleri ne yapıyorlarsa aynı şekilde onları yapmaya devam etmelidir. Ayrı olarak dua okumak, ibadet etmek gerekmez. Yılbaşı gecesine anlam yükleyecek hareketlerde bulunmak doğru değildir.

NOEL GECESİ ZAMANI NE ZAMAN?