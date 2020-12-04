Yılbaşı kutlamak günah mı, neden günah?

Yılbaşı kutlamaları genelde Batı ülkelerinde kutlansa da Türkiye’de de kutlanan günlerden biri. Birçok kesim tarafından Noel ve Yılbaşı kavramları karıştırılmaktadır. Her iki kavramda Batı ülkelerinde farklı anlamlarda ele alınmaktadır. Noel kutlamaları 25 Aralıkta kutlanır. Kutlanma amacı da Hz. İsa’nın dünyaya geldiği gündür ve hindi kesme gibi adetleri vardır. Yılbaşı kutlamaları ise; yeni yılı karşılamak için yapılır.

Yapılan açıklamalara rağmen insanlar bu sorunun cevabını diyanet aracılığıyla öğrenmeye çalışıyor. Müslümanlıkinde ise bu iki kavramı açıklayacakveler vardır.

İslam dinine göre Noel kutlamak ve Noel kutlamalarının ritüellerini gerçekleştirmek, başka dinlere benzemektir. İslam dininde ise başka dinlerin ritüellerine gerçekleştirmek ve başka dinlere benzemek yasaklanmıştır.

“Kim herhangi bir gruba benzeşirse oda onlardandır hadise ile, “Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır” Maide suresi 5 ayeti, Noel kutlamalarına ilişkin bilgiler vermektedir.