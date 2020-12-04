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Yılbaşı kutlamak günah mı, neden günah?

Yılbaşı yaklaştıkça herkesi yılbaşının haram olup olmadığını diyanet aracılığıyla öğrenmeye çalışıyor. Yılbaşının ülkemizde kutlanmasını normal görenler olduğu gibi, yılbaşı kutlanmalarının haram olduğunu söyleyen kesim de var. Peki, yılbaşı kutlamak haram mı? Cevap haberin ayrıntılarında.

04 Aralık 2020 Cuma 22:49
Yılbaşı kutlamak günah mı, neden günah?
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Yılbaşı kutlamaları genelde Batı ülkelerinde kutlansa da Türkiye’de de kutlanan günlerden biri.  Birçok kesim tarafından Noel ve Yılbaşı kavramları karıştırılmaktadır. Her iki kavramda Batı ülkelerinde farklı anlamlarda ele alınmaktadır. Noel kutlamaları 25 Aralıkta kutlanır. Kutlanma amacı da Hz. İsa’nın dünyaya geldiği gündür ve hindi kesme gibi adetleri vardır. Yılbaşı kutlamaları ise; yeni yılı karşılamak için yapılır.

Yapılan açıklamalara rağmen insanlar bu sorunun cevabını diyanet aracılığıyla öğrenmeye çalışıyor. Müslümanlık dininde ise bu iki kavramı açıklayacak hadis ve ayetler vardır.

İslam dinine göre Noel kutlamak ve Noel kutlamalarının ritüellerini gerçekleştirmek, başka dinlere benzemektir.  İslam dininde ise başka dinlerin ritüellerine gerçekleştirmek ve başka dinlere benzemek yasaklanmıştır.

“Kim herhangi bir gruba benzeşirse oda onlardandır hadise ile, “Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır” Maide suresi 5 ayeti, Noel kutlamalarına ilişkin bilgiler vermektedir.



Son Güncelleme: 04.12.2020 22:49
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Anahtar Kelimeler:
NoelYılbaşıDinGünahAyetHadisKutlama
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