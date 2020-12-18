Yılbaşı kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacağı açıklamaları sonrasında pek çok kişi yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği konusunda ki araştırmalarına hız verdi.

Yılbaşı tatili ne kadar sürecek?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Yılbaşı tatili 1 Ocak tarihinde uygulanacak. 2021 yılında 1 Ocak Cuma gününe denk geldiği için çalışanlar 3 gün tatil yapmış olacaklar. Ancak alınan kararlar ile birlikte kısıtlamaların olması nedeni ile tatil süresi 4 gün olacak.

Salgın nedeni ile alınan tedbirler kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağı kesinleşti. 1 Ocak Cuma gününe gelmesi nedeni ile hafta sonu uygulanacak yasaklara 2 gün daha ilave edilerek sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarıldı.

Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak?

Alınan tedbirler kapsamında 2 -3 Ocak hafta sonu kısıtlamalarına devam edileceği belirtilirken 31 Aralık ve 1 Ocak yasaklarının ilerleyen günlerde Bilim Kurulu tarafından değerlendirileceği ve kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

2021 Resmi Tatiller listesi