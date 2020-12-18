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Yılbaşı kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Yılbaşında uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamaları merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi, Yılbaşı kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? sorularını araştırıyor.

18 Aralık 2020 Cuma 23:35
Yılbaşı kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
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Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacağı açıklamaları sonrasında pek çok kişi yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği konusunda ki araştırmalarına hız verdi.

Yılbaşı tatili ne kadar sürecek?

Yılbaşı tatili 1 Ocak tarihinde uygulanacak. 2021 yılında 1 Ocak Cuma gününe denk geldiği için çalışanlar 3 gün tatil yapmış olacaklar. Ancak alınan kararlar ile birlikte kısıtlamaların olması nedeni ile tatil süresi 4 gün olacak.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Salgın nedeni ile alınan tedbirler kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağı kesinleşti. 1 Ocak Cuma gününe gelmesi nedeni ile hafta sonu uygulanacak yasaklara 2 gün daha ilave edilerek sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarıldı.

Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak?

Alınan tedbirler kapsamında 2 -3 Ocak hafta sonu kısıtlamalarına devam edileceği belirtilirken 31 Aralık ve 1 Ocak yasaklarının ilerleyen günlerde Bilim Kurulu tarafından değerlendirileceği ve kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

2021 Resmi Tatiller listesi

  • 1 Ocak Yılbaşı Cuma Günü
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Cuma Günü
  • 1 Mayısıs Emek Ve Dayanışma Günü Cumartesi Günü
  • 12 Mayısıs Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım Gün) Çarşamba Günü
  • 13 Mayısıs Ramazan Bayramı 1'nci Günü Perşembe
  • 14 Mayısıs Ramazan Bayramı 2'nci Günü Cuma
  • 15 Mayısıs Ramazan Bayramı 3'üncü Günü Cumartesi
  • 19 Mayısıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Çarşamba Günü
  • 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günüperşembe Günü
  • 19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi Pazartesi (Yarım Gün)
  • 20 Temmuz Kurban Bayramı 1'inci Günü Salı
  • 21 Temmuz Kurban Bayramı 2'nci Günü Çarşamba
  • 22 Temmuz Kurban Bayramı 3'üncü Günü Perşembe
  • 23 Temmuz Kurban Bayramı 4'üncü Günü Cuma
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı Pazartesi
  • 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi Perşembe (Yarım Gün)
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma

 

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 23:35
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YılbaşıSokağa çıkma YasağıKısıtlamaNe Zaman
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