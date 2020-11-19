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Yılbaşı ile noel arasında ne farklar var? Yılbaşı kutlamak günah mıdır?

Yılbaşı ve noel arasında ne farklar var? Yılbaşı kutlamak günah mıdır soruları son günlerde internette en çok araştırılan soruların başında geliyor. Müslümanlar yılbaşı kutlamalarının günah olup olmadığını merak ediyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 02:23
Yılbaşı ile noel arasında ne farklar var? Yılbaşı kutlamak günah mıdır?
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2020 yılının sonuna gelinen şu günlerde yılbaşı hazırlıkları başladı. Ülkemizde de her yıl yılbaşı programları yapılıyor ve çeşitli kutlamalar düzenleniyor. Ancak bu eğlenceler tartışmalara da yol açabiliyor.

Son günlerde yıl başına az bir süre kala yeniden yılbaşı haram mıdır soruları gündem oldu. Bunun yanı sıra yılbaşı ile noel kavramları ülkemizde birbirine karıştırılıyor.

Noel, Hristiyan dünyasında Hz. İsa’nın dünyaya geldiği hafta olarak bilinir ve bu nedenle çeşitli kutlamalar yapılır. Noel Baba, Christmas, Hindi kesmek gibi birçok adet Batı dünyasına ait kavramlardır. Noel kutlamaları dinimizde caiz olmamakla birlikte bu durum hadislerde şu şekilde belirtilmiştir;


"Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır."

(Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde kat'iyen yasaklanmıştır. Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51)

Yılbaşı kutlamamak günah mı? Diyanet bu konuda ne diyor?

Noel kavramı 25 Aralık’ta Hz. İsa’nın doğduğu gün nezdinde Hristiyanlar tarafından yapılan etkinliklerdir. Yılbaşı Noel ile aynı şey olmasa da Batı dünyasına ait bir kavram olması nedeniyle iyi karşılanmaz. Müslümanların takvimi Hicri takvim olması nedeniyle bu kutlamaların yapılmaması istenir. Diyanet İşleri Başkanlığı Müslümanların Hicri takvime göre dinlerini yaşamalarını ve belirtilen özel günlerde dua ve ibadet etmeleri gerektiği söylemektedir.

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 02:23
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Anahtar Kelimeler:
YılbaşıNoel
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