Yılbaşı ikramiyesini kazanan kişi zaman aşımının dolmasına 28 gün kala ortaya çıktı

31 Aralık 2019 tarihinde yapılan yılbaşı büyük ikramiyesi olan 80 milyon TL çeyrek bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul şehirlerinde satıldığı açıklanmıştı. Fakat Gaziantep, Bursa ve İstanbul'daki talihli kişileri kazandıkları 20 milyon ikramiyeyi hemen teslim alırken İzmir'deki talihli ortaya çıkmamış ve bu olay günlerce konuşulmuştu.

ZAMAN AŞIMINA GÜNLER KALA ORTAYA ÇIKTI

Gelen bilgilere göre İzmir'deki çeyrek biletin sahibi zaman aşımın dolmasına 28 gün kala ortaya çıktı ve kazandığı 20 milyon ikramiyeyi Milli Piyango İdaresinden talep etti.

Geçen seneki büyük ikramiyenin talihlisi kişinin 53 yaşında olduğu Konak'ta serbest meslek ile uğraştığı açıklandı.

BİLETİ ŞANS ESERİ BULMUŞ

Şanslı kişi Milli Piyango İdaresi yetkililerinin neden bu zamana kadar ortaya çıkmadın sorularına yanıt olarak ise bileti satın aldığını unuttuğunu ancak işyerinin yılbaşında dolacak olan kontratını ararken bileti şans eseri bulduğunu anlattı.

Öte yandan 20 milyonun günlük faizinin yaklaşık 7 bin olduğu öğrenildi.