Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar? 2021 Yılbaşı hindisi ortalama fiyatları
Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala, insanlar yeni yıl hazırlıklarını yapmaya hazırlanıyor. Çoğu insanın rutin haline getirdiği yeni yıl sofrasında ise hindi eksik olmuyor. Her yıl değişen hindi fiyatları da yeni yılın yaklaşmasıyla merak konusu olmaya başladı.
10 Aralık 2020 Perşembe 00:26
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Yılbaşı sofralarının gözdesi olan hindi, aynı zamanda fiyatıyla da dudak uçurtuyor. 2021 yılında hindi fiyatının 300 TL olması bekleniyor.
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