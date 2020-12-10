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Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar? 2021 Yılbaşı hindisi ortalama fiyatları

Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala, insanlar yeni yıl hazırlıklarını yapmaya hazırlanıyor. Çoğu insanın rutin haline getirdiği yeni yıl sofrasında ise hindi eksik olmuyor. Her yıl değişen hindi fiyatları da yeni yılın yaklaşmasıyla merak konusu olmaya başladı.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:26
Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar? 2021 Yılbaşı hindisi ortalama fiyatları
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Yılbaşı sofralarının gözdesi olan hindi, aynı zamanda fiyatıyla da dudak uçurtuyor. 2021 yılında hindi fiyatının 300 TL olması bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 00:26
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Anahtar Kelimeler:
HindiYılbaşıFiyat2021
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