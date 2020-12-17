Yılbaşı günü paket servis olacak mı, saat kaça kadar olacak? Alkol satışı yasak mı?

2020 yılı sonuna kadar Yeni Yıl kutlamaları kısıtlanacaktır. 31 Aralık'tan 4 Ocak'a kadar sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle açık olacak yerler netlik kazanmaya başladı. Vatandaşlar bu yılın başında market ve fırın açıp açmayacağını araştırmaya başladı. Yılbaşı gecesinde açık olacak işletmelerin hangileri olacağı merak konusu oldu.

Yeni yılda paket servis olup olmayacağı araştırılmaya devam ediliyor. 31 Aralık-4 Ocak tarihleri ​​arasında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından market ve fırınların yılbaşı gününde açılıp açılmayacağı sorusu gündemde yer almaya devam ediyor.

Yılbaşında Paket Servis Olacak Mı?

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 önlemleriyle ilgili bir genelge daha yayınladı. Hafta sonları getirilen sokağa çıkma yasağıları dahilinde 1 Ocak resmi tatil olduğu dikkate alınarak 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21: 00'de başlayacak ve 1 Ocak Cuma, 3 Ocak Cumartesi tüm günleri kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05:00’e kadar sokağa çıkma yasağı kısıtlaması geçerli olacaktır.

Daha önce illere gönderilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına ilişkin genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak'ta da yürürlüğe girecek.

Yeni bir karar alınmadan önce balıkçılar ve balık tezgâhları hafta sonları getirilen sokak kısıtlamaları süresince vatandaşlara 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Kısıtlama olduğu günlerde market, bakkal, kasap, manav, pastane ve fırınlar 10:00-17:00 saatleri arasında açıktır. Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için yürüme mesafesindeki esnaflardan alışveriş yapabilirler.