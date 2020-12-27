Yılbaşı dekor güzelliğinize güzellik getirecek 7 yılbaşı çiçeği

Yılbaşını güzelliğinize güzellik getirecek 7 yılbaşı çiçeği
Bu yıl özellikle hepimizin yılbaşını evde geçirecek olması, herkesi ev dekorasyanuna yönlendirdi. Evinizi yılbaşına hazırlarken yaptığınız güzelliklere güzellik katacak 7 yılbaşı çiçeği tavsiyesi haberimizde...,
1- Poinsettias
Yeşil yaprakları ve kırmızı büyük yapraklı çiçekleri ile Atatürk çiçeği olarak da bilinen bu çiçek, hem yılbaşı dekorasyonunuza hoş bir hava katmak için hem de sevdiklerinize estetik bir hediye vermek için çok ideal. Bakımı da oldukça kolay olan bu çiçek, dünya çapında da yılbaşı ile özdeşleşmiştir.
2- Kırmızı Amaryllis
Nergi zambağı ismi ile de akıllarda yer edinmiş olan bu güzel kırmızı çiçek, kış dönemi için çok uygundur ve bakımı oldukça rahattır. Yılbaşı için hem siz hem de sevdiklerinize güzel bir görüntüde uygun olacaktır.
3- Kokina
Ülkemizde yılbaşı deninde en çok akla gelen çiçeklerin başında gelen kokina, bu şık görüntüsü dekorasyon ve hediye için harika bir seçim olacaktır.
4- Yılbaşı Kaktüsü
5- Kırmızı Kalanşo
Sukulent ailesinin bir üyesi olan kalanşo, sıcaklık olarak biraz seçici bir çiçektir. Stabil bir sıcaklıkta korunabilirse o sevimli çiçekleri ile harika bir yılbaşı çiçeğidir.
6- Guzmania
Yılın her mevsimi yaşayabilen bu güçlü çiçek, haftada bir kere su vererek çok uzun zamanlar bakılabilir. Hediye için çok hoş bir seçenektir.
7- Salon Çamı Arokarya
Minik bir çam ağacı gibi olan Arokarya, minik yılbaşı süsleriyle de süslenirse salonunuzda çok sevimli duracaktır. Tüm yıl da yaşayacak olması ayrıca bir güzelliğidir.