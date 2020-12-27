Yılbaşı dekor güzelliğinize güzellik getirecek 7 yılbaşı çiçeği

Yılbaşını güzelliğinize güzellik getirecek 7 yılbaşı çiçeği

Bu yıl özellikle hepimizin yılbaşını evde geçirecek olması, herkesi ev dekorasyanuna yönlendirdi. Evinizi yılbaşına hazırlarken yaptığınız güzelliklere güzellik katacak 7 yılbaşı çiçeği tavsiyesi haberimizde...,

1- Poinsettias

Yeşil yaprakları ve kırmızı büyük yapraklı çiçekleri ile Atatürk çiçeği olarak da bilinen bu çiçek, hem yılbaşı dekorasyonunuza hoş bir hava katmak için hem de sevdiklerinize estetik bir hediye vermek için çok ideal. Bakımı da oldukça kolay olan bu çiçek, dünya çapında da yılbaşı ile özdeşleşmiştir.

2- Kırmızı Amaryllis

Nergi zambağı ismi ile de akıllarda yer edinmiş olan bu güzel kırmızı çiçek, kış dönemi için çok uygundur ve bakımı oldukça rahattır. Yılbaşı için hem siz hem de sevdiklerinize güzel bir görüntüde uygun olacaktır.

3- Kokina

Ülkemizde yılbaşı deninde en çok akla gelen çiçeklerin başında gelen kokina, bu şık görüntüsü dekorasyon ve hediye için harika bir seçim olacaktır.

4- Yılbaşı Kaktüsü

5- Kırmızı Kalanşo

Bakımının rahatlığı ve uzun ömürlü oluşuyla tercih sebebi olan yılbaşı kaktüsü,kırmızı çiçekleri ile de yılbaşınıza tat katacak.

Sukulent ailesinin bir üyesi olan kalanşo, sıcaklık olarak biraz seçici bir çiçektir. Stabil bir sıcaklıkta korunabilirse o sevimli çiçekleri ile harika bir yılbaşı çiçeğidir.

6- Guzmania

Yılın her mevsimi yaşayabilen bu güçlü çiçek, haftada bir kere su vererek çok uzun zamanlar bakılabilir. Hediye için çok hoş bir seçenektir.

7- Salon Çamı Arokarya

Minik bir çam ağacı gibi olan Arokarya, minik yılbaşı süsleriyle de süslenirse salonunuzda çok sevimli duracaktır. Tüm yıl da yaşayacak olması ayrıca bir güzelliğidir.