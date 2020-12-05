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Yılbaşı çeyrek - yarım - tam yılbaşı bileti fiyatları kaç lira? MPİ 2021 büyük ikramiye bu yıl ne kadar?

Yılbaşı biletleri ne kadar? Yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi ne kadar? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Herkesin zengin olma hayallerini süsleyen yılbaşı çekilişine sayılı günler kalmasından dolayı vatandaşlar bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu ve yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak etmektedirler.

05 Aralık 2020 Cumartesi 16:44
Yılbaşı çeyrek - yarım - tam yılbaşı bileti fiyatları kaç lira? MPİ 2021 büyük ikramiye bu yıl ne kadar?
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Yılbaşı Bilet Fiyatları Ne Kadar? 2021 Yılında Büyük İkramiye Ne Kadar?

Aralık 2020’nin ilk haftası bitmeye geldi. Hızlı bir şekilde yılbaşına doğru yaklaşılırken her sene olduğu gibi bu sene de yapılacak olan Yılbaşı çekilişi için herkes heyecanlı bir şekilde gün sayıyor.  Yılbaşı biletlerinin fiyatlarının ne kadar olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Aynı zamanda dudak uçuklatacak büyük ikramiyenin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Yılbaşı çekilişi biletleri Milli Piyango İdaresi intenet sitesinden ve bayilerden alınabiliyor. Milyonlarca kişi yılbaşı bileti fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isterken, büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu da araştırıyor.

2021 Yılbaşı Fiyatları Ne Kadar?

  • Tam bilet 100 TL
  • Yarım Bilet 50 TL
  • Çeyrek Bilet 25 TL

Bilet fiyatları bu şekilde belirlenmiştir.

2021 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

Milli Piyango 2021 Yılbaşı Çekilişinin büyük ikramiyesi tam tamına 100 milyon TL!

Yılbaşında Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınına karşı yılbaşında kalabalıklığın azaltılması için Perşembe günü yani 31 Aralık’tan itibaren hafta sonu ile beraber 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması söz konusu olabilir dedi.

Ramazan Bayramı’nda da aynı şekilde kısıtlama yapıldığını vurgulayarak 4 günlük bir kısıtlama olması durumunda enfeksiyonun önüne geçilebileceğini söylemiştir.

Prof.Dr. İlhan, toplumun kendi öz sorumluluğu ile hareket etmesini söylemiştir.  Herkesin sadece ailesi ile vakit geçirmesini biraz sosyal hayatlarına ara vermelerini belirtmiştir. Eğer kısa bir süreliğine de olsa herkes sadece ailesi ile vakit geçirirse vakaların artmasının önüne geçileceğini vurgulamıştır. Aşının da geleceğini söyleyerek virüs ile mücadelede daha da güçlenileceğini ve bunun yılbaşı içinde geçerli olduğunu söyledi.

Evde parti yapılmasına da değinen İlhan, insanların evde bir araya gelmesinin kötü sonuçlar doğuracağını, parti yapılsın ya da yapılmasın insanların evlerine misafir kabul etmemelerini söyledi. Vatandaşların mecburiyetten bir araya gelmeleri durumunda da bulunulan ortamın havalandırılması, mesafeli olunması ve maske takılmasını hatırlattı.

Yılbaşında kurallara uyulmazsa vaka sayılarında patlama yaşanacağını ve böyle günleri görmek istemediklerini ve çok ciddi bir hastalığa karşı savaş içerisinde olduğumuzu, hastanelerin de yoğunluğunun artmasına herkes tarafından izin verilmemesini, vatandaşların çok dikkat etmesini söyledi.

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 16:44
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2021 YılbaşıYılbaşı Bileti FiyatlarıSokağa çıkma YasağıBüyük IkramiyeYılbaşı çekilişi
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