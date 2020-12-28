Yılbaşı akşamı için ne pişirmeliyim? Yılbaşı akşamına özel yemek menüleri ve tarifler

2020 yılının son günlerini yaşadığımız şu günlerde 2021 yılına girmek için hazırlıklar yapmaya başladık. Yeni yılı çoğumuz evlerimizde karşılayacak iken, güne yakışır yemekler, tatlılar şimdiden araştırılmaya başlandı. Bizde yılbaşı için hazırlayabileceğiniz yemek ve tatlı tariflerini sizler için derledik.

Çorbadan başlangıçlara, ara sıcaklardan tatlılara kadar birçok lezzetli tarif yılbaşı akşamı için ideal. İşte farklı ve birbirinden lezzetli yeni yıl akşamına yakışır tarifler…

Bal kabağı çorbası

Malzemeler

5 su bardağı tavuk suyu

4 su bardağı püre halinde bal kabağı

1 adet orta boy ince kıyılmış kuru soğan

1,5 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

1 diş ince kıyılmış sarımsak

1/2 çay kaşığı kekik

1/2 su bardağı krema

Karabiber

Bal kapağı püresini, tavuk suyunu, soğan, kekik, karabiber ve sarımsağı yaklaşık 30 dakika kadar altı kısık ocakta pişirin. Daha sonra blender kullanarak bu karışımın topaklanmasını engellemek için ezin. Kremayı yavaş yavaş ekleyerek, çırpma teli ile karıştırın. Kremayı koyduktan sonra beş dakika daha ocakta kalmasını sağlayın. Çorbayı servis kaselerine paylaştırdıktan sonra üzerine maydanoz serpebilirsiniz.

Kuşkonmaz çorbası

Malzemeler

1 demet kuşkonmaz

1,5 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

5 su bardağı et suyu

1/4 çay kaşığı kırmızı toz biber

1/2 çay kaşığı tane karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yıkadığınız kuşkonmazların kabukları soyduktan sonra halka halka kesin. Erittiğiniz tereyağı içine ilave edin ve karıştırın. Unu ekleyin ve pembeleşinceye kadar karıştırın. Çırpma teli kullanarak et suyunu azar azar koyun ve karıştırın. Baharatları ekledikten sonra 15 dakika kadar daha pişirip servise hazır hale getirin.

Zeytinyağlı yaprak sarması

Malzemeler

300 gram asma yaprağı

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon

1 su bardağı sıcak su

İç harç

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 su bardağı pirinç

3 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1/2 çay kaşığı tarçın

1 adet kesme şeker

1 çay kaşığı tuz

İç harç için, soğanlar küp küp doğranıp zeytinyağı ile kızdırdığımız tencerede pembeleşinceye kadar kavrulur. Pirinçler daha sonra fıstık, kuş üzümü, baharatlar, kesme şeker ve tuz eklenir. Sıcak su eklendikten sonra altı kısık yanan ocakta 5 dakika kadar daha tutulup ocaktan alınır. Ilıyan harç, damarlı kısmı üstte kalan yaprakların içine konup sarılır. Sıcak su, limon ve zeytinyağı tencereye eklenir. Üstüne düz bir tabak konulan sarmalar 35 dakika pişirilir.

Deniz börülcesi

Malzemeler

200 gram ayıklanmış jumbo karides

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1/4 çay kaşığı toz kişniş

Salatası için

1 demet deniz börülcesi

1 adet kırmızı soğan

2 diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

8 adet çeri domates

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı çörek otu

1/4 çay kaşığı tuz

Sarımsak rendelenir. Toz halindeki kişniş, limon suyu ve zeytinyağını karıştırıp karidesleri bu harca bulayın ve şişe dizin. Köklerini temizlenen börülceleri 8-10 dakika arası tuzlu suya konur ve haşlanır. Daha sonra buzlu suda bekletin ve soğutun. Soğanı halka olarak kesin ve iki parça olacak şekilde çeri domatesleri doğrayın. Sarımsak, zeytinyağı, sirke, nar ekşisi, pul biber ve tuzu karıştırın ve börülceleri bu harca bulayın. Domatesleri, soğan halkaları ve çörek otunu üzerine serpiştirin. Hafif yağladığınız tavada karidesleri çevirerek 5 dakika pişirin.

Kereviz Salatası

Malzemeler

2 adet kereviz

1 su bardağı yoğurt

1 adet limon suyu

2 yemek kaşığı mayonez

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı ince çekilmiş ceviz içi

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Kerevizin kabuklarını çıkarın ve kalın bir şekilde rendeleyin. Üzerine kararmaması için limonun suyunu sıkın ve karıştırın. Cevizle toz biberi zeytinyağında karıştırın. Bu harcı kerevizlerin üzerinde gezdirin.

Şuba salatası

Malzemeler

300 gram haşlanmış tavuk göğsü

4 adet orta boy haşlanmış patates

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy pancar

1 adet yumurta

300 gram mayonez

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı tane karabiber

Haşlanmış tavuk göğüsü küçük parçalar halinde ayrılır. Patatesler haşlandıktan sonra kabukları rendelenir ya da küçük bir şekilde kesilir. Pancarlar kabuklarından ayırmadan haşlanır. Yumuşayana kadar pişirilen pancar kabuğuyla beraber küp küp doğranır. Daha sonra kabukları kağıt havluyla çıkarılır ve rendelenir. Yumurtalar haşlanır ve küp küp kesilir. Servis tabağına iki kaşık mayonez sürülür. Haşlanmış patates bir kat tabağa sürülür. Ara katlara ise mayonez dökülür, tuz ve karabiber serpiştirilir. Yine ara katlara, doğranmış tavuk, patates, yumurta akı ve havuç dökülür. Ancak yumurta aklarının üzerine mayonez sürülür. Salatanın üzerine pancarlar rendelenerek serpiştirilir. Buzdolabında konulur, yaklaşık 5 saat bekletilir.

Yılbaşı hindisi

Malzemeler

1 adet orta boy bütün hindi (ortalama 4-4,5 kg.)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 çay kaşığı hardal1 tatlı kaşığı tuz

İçi için

1 dal biberiye

1 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tane karabiber

Kestaneli iç pilav için

2 su bardağı baldo pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

1/4 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı sıcak et suyu (tavuk suyu)

1 su bardağı haşlanmış kestane

Temizlenen hindi yıkanır ve havlu kağıt ile kurulanır. Bir kasede zeytinyağı,limon suyu, bal ve salça, hardal ve tuz karıştırılır. Bu sos, hindinin her yerine gelecek şekilde sürülür. İç kısmına ise, biberiye, karabiber ve defne yaprağı konur. Pişirme poşetine konan hindi, önceden ısıttığınız 170 derece fırında yaklaşık 2,5 saat boyunca pişirilir.

İç pilav hazırlama:

Soğanlar küp küp doğranır. Hem tereyağı hem de zeytinyağı bekletilir. Soğanlar yağda kavrulur. Çam fıstıklar ilave edilir ve soğanlarla kavrulur. Pirinç üzerine eklenir. Kuş üzümü ve baharatlar ilave edilir.

Sıcak suda eritilen et suyu ve küçük parçalara ayrılan ve haşlanan kestaneler de eklendikten sonra pilav kısık ateşte pişirilir. Hindi ile beraber servis edilir.

Haydari

Malzemeler

500 gram süzme yoğurt

50 gram beyaz peynir

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

1/2 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1/2 çay kaşığı tuz P

Beyaz peynir rendelenir. Bir kaba, süzme yoğurt konur üzerine rendelenen peynir ilave edilir. Sarımsaklar, havanda tuzla dövülür ve yoğurdun içine dökülür. Bir tavada kızdırılan zeytinyağına ceviz eklenip kavrulur. Nane ilave edildikten sonra tüm malzemeler çırpıcı ile karıştırılır. Soğuk şekilde servis edilir.

Marlenka

Malzemeler

200 gram şeker

520 gram un

2 adet yumurta

55 gram tereyağı

2 çorba kaşığı bal

1 paket kabartma tozu

1200 gram süt (yağlı)

200 gram şeker

Krema için

300 gram yoğunlaştırılmış süt

3 adet yumurta

2 çorba kaşığı bal

55 gram tereyağı

Üzerini süslemek için

400 gram fındık içi

Eritilen tereyağına kuru malzemeler eklenir ve hepsi karıştırılır. Çırpılmış yumurta ve şekere bu karışım dökülür. Yağlı kağıt serilen fırın tepsisine bu karışımdan 1,5 kepçe dökülür ve kenarları da kaplayacak şekilde yayılır. Önceden ısıtılan 165 derece fırına 5-6 dakika için konulur. Krema için; eritilen tereyağı soğutulur. Diğer malzemeler ise bir kapta karıştırılır. Tereyağı da konduktan sonra çırpılmaya devam edilir. Buzdolabında bekletilen krema, pasta kekinin katlarına sürülür ve üzerlerine fındık dökülür. Aynı işlem tekrarlanır.

Biftek sarma

Malzemeler

8 adet ince dövülmüş biftek

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

8 adet kültür mantarı

1 adet orta boy dolmalık biber

1 adet orta boy havuç

1/2 tatlı kaşığı domates/acı biber salçası karışımı

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Biftekleri marine etmek için

1 adet rendelenmiş kuru soğan

1 çay bardağı süt

1/4 çay bardağı ayçiçek yağı

1 adet defne yaprağı

Soğan rendelenir ve suyunun çıkması sağlanır. Süt, yağ ve defne yaprağı eklenerek karıştırılır. Biftekler, ince şekilde dövülür ve bu karışıma bulanır. İç harç hazırlayacağımız bu aşamada mantarların ince bir biçimde doğranması gerekir. Soğan ve sarımsaklar doğrandıktan sonra kabuklarını aldığımız havuçlar kalın bir şekilde rendelenir hepsi sotelenir. Mantarlar eklenir ve salça baharat karışımı eklenir. Bu harç soğutulduktan sonra kaşar peyniri de eklenerek soğutulmuş bifteklere harç doldurulur ve kürdan tutturulur. Yağ konulmayan tavada pişirilir.