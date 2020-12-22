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Yılbaşı ağacı neden süslenir?

Yılbaşına sayılı günler kala birçok kişi noel ağaçlarının neden süslendiğini araştırmaya başladı. Yılbaşında süslenen ağaçların ne anlama geldiği merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Süslenen bu ağaçların neye işaret ettiği merak konusu oldu.

22 Aralık 2020 Salı 00:35
Yılbaşı ağacı neden süslenir?
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Yılbaşının yaklaşmasıyla beraber pek çok kişi noel ile yılbaşının arasındaki farkın ne olduğunu sorgulamaya başladı. Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlarımız, yılbaşı ağaçlarının neden süslendiğini merak etmeye başladı. Yılbaşı ağacının neden süslendiği konusu sosyal medyada da konu olmuş durumda.

Yılbaşı ağacı neden süslenir?

Noel döneminde ışıklarla ve çeşitli süslerle donatılan çam ağacı, Noel ağacı olarak adlandırılır. Bugün Noel ağacının pagan geleneklerinden türetilmiş bir ritüel olduğu bilinmektedir. Noel ağacı, Aralık başından Noel'e kadar kurulabilir.

Yaprak dökmeyen ağaçların ve çelenklerin ölümsüz yaşamın sembolü olarak kullanılması eski Mısırlılar, Çinliler ve Yahudiler arasında yaygın bir gelenekti. Avrupalı ​​putperestler arasında yaygın olan ağaç ibadeti, şeytanı korkutmak ve Noel için bir kuş ağacı hazırlamak için Yılbaşı Gecesi ağaçlarla ev ve tahıl ambarları döşemenin İskandinav geleneği olarak Hıristiyanlığa geçtikten sonra devam etti. Almanya'da Yule (Yılbaşı) kışın ortasına denk gelen bayramlarda ağacı evin girişine veya ortasına yerleştiriliyordu.



Son Güncelleme: 22.12.2020 00:35
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Anahtar Kelimeler:
NoelYılbaşıSüsleme
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