Yetim ve dul maaşı almanın şartları ve gerekli evrakları nelerdir?

Yetim ve Dulların Maaşları İçin Hangi Belgelere İhtiyaç Var?

Yetim ve dullar için maaş belgesi, kimlik kartı, ölen kişinin ölüm belgesi, Muhtarlık makamından alınan ihtiyaç belgesi, SGK’dan alınan kimlik araştırma belgesi. Bu belgelerle e-devlet üzerinden başvuru yapılabilmekte, yetim ve dul maaşlarından yararlanılabilmektedir.

Yetim ve Dulların Maaşını Almanın Koşulları Nelerdir?

Yetim ve dul aylığı alma koşulları aşağıdaki gibidir:

Yetim olan kişinin ebeveynleri ölmeden önce çalıştığı işyeri tarafından sigortalı olması lazımdır.

Dul kadının eşi ölmeden önce sigortalı olmalıdır.

Vefat eden kişi en az 900 gün primi ödemek zorundadır.

Kişi 2008'den önce vefat etmişse 5 yıl 900 gün sigorta primi ödemiş olmak zorundadır.

Yardıma muhtaç bir dul ya da yetimin statüsü, Muhtar tarafından onaylanmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir.

Yetimler, yetim aylığı alma koşullarını kabul etmeli ve azami yaş 27 yaşını geçmemelidir.

Başvurunun e-Devlet üzerinden yapılması ve onaylanması gerekiyor.

Yetim ve Dulların Maaşına Nasıl Başvurulur?

Yetim ve dul emeklilik başvurusunda izlenen adımlar şu şekildedir:

İntenette adrese "https://giris.turkiye.gov.tr/giris/" yazınız.

Ekranda görüntülenen forma TC Kimlik numarasını ve E durum şifresini girin ve ardından "Sisteme giriş yap" kutusuna tıklayın.

Açılan ekranda ‘E-Hizmetler’ sekmesine tıklayın.

Ekranda görüntülenen yeni başlıklar arasında " Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri" başlığı tıklanır.

İşlemleri" başlığı tıklanır. Açılan sayfadan ‘’ dul ve yetim maaşı başvuru’’ sekmesine tıklanır.

İşlemle birlikte görüntülenen tablo, kimlik ve iletişim bilgileriyle doldurulur.

Formun yanındaki belge yükleme alanında, ölen kişinin ihtiyaç belgesi, kimlik kartı ve ölüm belgesi belgelerini bilgisayar sistemine yükleyin.

Sayfanın altındaki ‘Gönder’ seçeneğini tıklayın.

Yetim Maaşı İçin Sosyal Güvenlik Kurumuna Nasıl Başvurulur?

Bu adımlar sayesinde başvuru süreci tamamlanır. Başvuruda kullanılan E-devlet şifresi PTT şubesi gişesinden TC Kimlik Kartı ve 2 TL ücret ile alınmaktadır.

Yetim ve dulların sosyal güvenlik kurumuna başvurma adımları aşağıda listelenmiştir:

Bu kişi, ikamet ettiği ildeki sosyal güvenlik kurumu binasını ziyaret etmeli.

Çalışanlarla mutabık kalınarak, ölen kişinin kimlik kartı, ölüm belgesi ve gerekliliği teyit eden belgeler sunulur.

Çalışanlar tarafından gönderilen "Dul ve Yetim Emekli Maaşı Başvuru Formu" kimlik ve iletişim bilgilerini içermektedir.

Form imzalanır ve teslim edilir.

Bu durumda yetim ve dullar için emeklilik başvuru süreci tamamlanmış olur.

Yetim ve Dul Maaşı Sorgusu Nasıl Yapılır?

Yetim ve dulların maaş sorgulamaları adımlarının listesi: Telefonla "ALO 170" hattını arayın. Vatandaş temsilcileri telefona cevap verir. Dul ve yetimlerin maaşları için başvuru tarihi ve TC kimlik numaraları temsilcilere gönderilerek sorgulanacakları belirtir. Temsilci, bu talebe göre maaşın onaylanıp onaylanmadığı, hangi aşamada ve ne zaman yatırıldığı konusunda detaylı bilgi verir.