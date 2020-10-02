İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...

Yetim maaşı ne zamana kadar alınır? Yetim maaşı neden ve ne zaman kesilir?

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Yetim maaşı ne zamana kadar alınır? Yetim maaşı neden ve ne zaman kesilir? hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 2 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimize göz aratak Yetim maaşı ne zamana kadar alınır? Yetim maaşı neden ve ne zaman kesilir? hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

02 Ekim 2020 Cuma 02:24
Yetim maaşı ne zamana kadar alınır? Yetim maaşı neden ve ne zaman kesilir?
Takip Et:

Öğrenciler Yetim Maaşı Nasıl Alabilir? 2020

Yetim maaşı alan öğrenciler eğitim ve öğretim hayatları sona erene kadar yetim maaşı almaya devam eder. Erkek ve kız çocukları için farklı kurallar belirlenmiştir. Erkek çocukları belirli bir yaşa kadar yetim maaşı alabilirken, kız çocukları evlenene kadar yetim maaşı alabilmektedir. Yaş sınırı kız çocukları için geçerli değildir. Erkek çocukları ise 25 yaşına kadar yetim maaşı alabilmektedir. Üniversite okumayan erkek çocukları 20 yaşına kadar yetim maaşı alabilmektedir.

Yetim Maaşı Nedir?

Yetim maaşı ya da ölüm aylığı olarak da bilinmektedir. Sigortalı bir kişinin vefat etmesinden sonra çocuklarına bağlanan maaştır. Eşe dul aylığı ve çocuklara yetim aylığı verilmektedir. Bunun için vefat eden kişinin sigortalı olması gerekmektedir. Geri ödemesiz şekilde dul ve yetim aylığı verilmektedir.

Erkek çocukları üniversite okursa 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilir. Eğer üniversite okumazsa 20 yaşına kadar yetim aylığı alabilmektedir. Kız çocukları için sınırsız zaman verilmiştir ancak evlendikleri zaman yetim aylığı kesilmektedir.

Yetim Maaşı Ne Kadar?

Yetim aylıkları ya da dul aylıkları belirlenirken vefat eden kişinin maaşına bakılmaktadır. Ayrıca çocuk sayısına göre de oranlar değişmektedir. Yetim maaşları şu şekilde verilmektedir;

-Vefat eden sigortalı kişinin eşine maaşının yarısı kadar ölüm aylığı verilmektedir.

-Vefat eden sigortalı kişinin çocuğu yoksa maaşının %75 oranı eşine ölüm aylığı olarak verilmektedir.

-Vefat eden sigortalı kişinin bir çocuğu ve eşi varda çocukların her birine %25 oranında eşe %50 oranında maaş bağlanmaktadır.

-Verilen maaşlar, vefat eden kişinin maaşının %90’ından fazla değildir.

-Anne ve babasını kaybeden çocuklar için iki ebeveynin maaşlarının %50 si verilmektedir.

Yetim Maaşı Almanın Şartları

Yetim aylığı almak için şu şartları sağlıyor olunması gerekmektedir:

-Yetim aylığı alacak olan çocuklar evli olmamalıdır.

-Vefat eden kişinin en az 5 yıldır sigortalı olması gerekmektedir.

-Erkekler üniversite okuyorsa 25 yaşına kadar, okumuyorsa 20 yaşına kadar yetim aylığı alabilmektedir.

-Kız çocukları evlenene kadar yetim aylığı alabilmektedir, yaş sınırı yoktur.

-Yetim aylığı almak için hane gelirinin düşük olması gerekmektedir.


-Gayrimenkul, dükkan ya da farklı bir gayrimenkulü olmamalıdır.

-Eşler evlenirse dul maaşı alamamaktadır.

Yetim Maaşı Başvurusu İçin İstenen Belgeler

-Yetim kalan çocukların kimlik belgeleri,

-Başvuru dilekçesi,

-Öğrenci belgesi,

-Vefat eden kişinin sigorta ölüm belgesi,

-6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

-İkametgah belgesi,

-Gelir belgesi,

-Mülkiyet belgesi.

Özel durumlarda farklı belgeler de istenmektedir. SGK hizmet dökümü gibi farklı evraklar istenebilir.

Yetim Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yetim aylığı başvurusu için SGK kurumuna gidilmesi gerekmektedir. Bizzat kuruma gidilerek yapılması gerekmektedir. Gerekli belgeler ile birlikte kuruma gidilerek başvuru yapılması gerekmektedir. Bütün çocukların tek tek başvuru yapması gerekmektedir. Ancak 18 yaşından küçük ve engelli çocukların başvurularını büyük kardeşleri ya da annesi veya babası yapabilmektedir. Başvurular değerlendirilir ve sonuç açıklanır.

Yetim Maaşı Başvuru Sonucu Sorgulama

Yetim maaşı sorgulama işlemi e- devlet üzerinden yapılabilmektedir. E- devlet üzerinden SGK kısmına giriniz ve ölüm aylığı başlığına tıklayınız. Sorgulama işleminizi kolay bir şekilde gerçekleştirmiş olursunuz.

Yetim Aylığı Maaşı Ödemesi

Yetim aylığı maaşları PTT üzerinden verilmektedir. PTT üzerinden hesabı olanlar PTT üzerinden yetim aylığı alabilir ya da başka bankada hesabı olanlar kendi bankasından ödemesini alabilmektedir.

Yetim aylıkları erkek ve kız çocuklar için farklı şekilde verilmektedir. Kız çocukları evlenene kadar yetim aylığı alabilirler, erkek çocukları ise üniversite okuyorsa 25, okumuyorsa 20 yaşına kadar yetim aylığı alabilmektedir.

Yetim aylıkları 2020 yılı için 293 TL olarak belirlenmektedir. Ancak durum sigortalı çalışanın maaşına göre değişmektedir. Yeni zam ile birlikte yetim aylıklarının en yükseği 293 TL olmuştur. Tekrar zam yapılması beklenmektedir. Yetim aylıkları her ay verilir ve belirtilen şartlar oluşmadığı sürece her ay yetim aylığı verilmeye devam edilir.



Son Güncelleme: 02.10.2020 02:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yetim Maaşı şartları 2020Yetim Maaşı şartları 2020|Yetim Maaşı şartlarıYetim Maaşı NedirYetim Maaşı Ne KadarYetim Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Böyle düşüncesizlik görülmedi! Parkta mangal yakıp bankları kırdılar
Böyle düşüncesizlik görülmedi! Parkta mangal yakıp bankları kırdılar
Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
A 101 aktüel ürünler kataloğu 2 ekim indirimleri
A 101 aktüel ürünler kataloğu 2 ekim indirimleri
A101, 1 Ekim aktüel ürünler kataloğunu duyurdu
A101, 1 Ekim aktüel ürünler kataloğunu duyurdu
Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcuların hayatını hiçe saydı
Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcuların hayatını hiçe saydı
Arkadaşlık teklifine cevap vermeyen kadını başından vurarak öldürdü
Arkadaşlık teklifine cevap vermeyen kadını başından vurarak öldürdü

Popüler Haberler

Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Ekim 2020 Kıdem tazminatındaki son gelişmeler
Evde bakım parası nasıl alınıyor, neye göre belirleniyor? 2020
PTT Kargo kapıda ödeme şartları nelerdir? 2020 PTT kargo kapıda ödeme anlaşması nasıl yapılır?
Yetim maaşı ne zamana kadar alınır? Yetim maaşı neden ve ne zaman kesilir?
Rüyada at görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? at görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Fiili hizmet süresi zammı işçiler ve memurlar için aynı mıdır? Zamdan yararlanmak için gerekli şartlar nedir?
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
50.000 tl ye alınacak araba marka ve modelleri 2020
Kredi notu nasıl hesaplanır? 2020 Findeks kredi notu hesaplama
Askerlik Düşecek mi? Askerlik Ne Zaman Kısalacak? Bayramdan Önce Düşer mi? Yeni Askerlik Sistemi Son Dakika Gelişmesi
Türkiye Rusya İdlib ateşkes anlaşması şartları neler?
Savaşçı bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TOKİ İstanbul 50 bin konut kura sonuçları kazanan hak sahiplerinin isim isim tam listesi    
Öksüz ve yetim parası nasıl alınır? 2020 yetim öksüz parası miktarı ve şartları
Çiftçilere hangi bankalar kredi veriyor?
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 2 Ekim 2020 Cuma
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 2 Ekim 2020 Cuma
MEB 2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Benim Adım Melek Cumali diziye geri gelecek mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.