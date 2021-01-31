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Yetim maaşı almak için gereken şartlar nedir? Nasıl başvuru yapılır?

Anne veya babası vefat etmiş kişilere verilen yetim maaşı, başvuru yapılması halinde bağlanır. Gerekli şartları yerine getiren kişi, yetim maaşı almaya başlar. Peki, yetim maaşı almak için gereken şartlar nedir? İşte detaylar...

31 Ocak 2021 Pazar 01:26
Yetim maaşı almak için gereken şartlar nedir? Nasıl başvuru yapılır?
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Anne veya babasını kaybetmiş çocuklara verilen yetim maaşı, gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda, çocuğa bağlanır. Yetim maaşı için başvuru yapmak isteyen kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun intenet adresinden başvuru yapabilir. Ayrıca bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek de başvuru yapabilirsiniz.

 

Nasıl başvuru yapılır?

 

Yetim aylığı almak isteyen çocuklar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek başvuru yapabilir. Gereken şartları yerine getirmesi durumunda, yetim aylığı bağlanır. Yetim aylıkları, her ayın başında hesaplara yatar.

 

Başvuru için hangi belgeler gerekiyor?

 

Yetim aylığı almak için gereken bazı şartlar mevcut. Bu şartları yerine getiren kişiler, SGK’ya belgelerini teslim ederek, başvurularını tamamlayabilir. SGK’ya başvuru için gereken belgeler ise şu şekilde:

 

SGK’nın size verdiği başvuru evraklarını eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor.

Vefat eden baba veya annenizin hizmet dökümünü bulundurmanız gerekiyor.

Vefat eden baba veya annenizin ölüm raporunu almanız gerekiyor.

Son olarak da nüfus cüzdanınızın yanınızda olması gerekiyor.

 

Yetim aylığı almak için gereken şartların başında, vefat eden kişinin en az 5 yıllık sigortası bulunması gerekiyor. Bununla beraber en az 900 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Bu şartlar sağlanıyorsa, başvuru yaptıktan sonraki ilk ay başında yetim maaşı alabilirsiniz.

 

Yetim maaşı kaç yaşına kadar alınır?

 

Erkek çocuk, eğitim almıyorsa 18 yaşına kadar yetim maaşı alır. Lise veya dengi kurumlarda eğitim alıyorsa bu yaş 20’ye çıkar. Üniversitede okuyor ise 25 yaşına kadar, yetim maaşı alabilir.

 

Kız çocukları ise evlenene kadar veya sigortalı işe girene kadar yetim maaşı alabilir.

 

Çocuğun çalışma gücü zayıfsa, yetim maaşı ömür boyu ödenebilir.



Son Güncelleme: 31.01.2021 01:26
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